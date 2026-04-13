當全球首富卻住組合屋！馬斯克住處樸素　親媽：冰箱沒食物

▲馬斯克把豪宅賣掉，入住組合屋。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）身家高達8390億美元，但在過去這些年，賣掉7間豪宅、入住組合屋，如今他的私生活也被母親揭露。馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）稱，馬斯克在德州住處的冰箱沒有食物空空如也，浴室也只有一條毛巾。

There is no food in the fridge. The garage where I slept is on the right. The shower only has one towel so I left it for Elon. That was okay with me. When I was a child, I’d spend three weeks in the Kalahari Desert without showering. Many times. There was no water. I think my… https://t.co/8XT04q5DQg [廣告]請繼續往下閱讀... March 10, 2026

馬斯克住處 冰箱沒食物、浴室毛巾只放1條

商業內幕、Newsweek報導，梅耶轉發社群平台X上關於馬斯克德州住處的照片，可見屋內擺設裝潢簡單，選用開放式廚房，有冰箱、櫥櫃、流理台，也有桌椅與火箭造型雕塑等。

梅耶透露，馬斯克冰箱裡沒有食物，她到訪時只睡在照片右側的車庫，且這間房子的浴室只放一條毛巾，「所以我把它留給了伊隆（馬斯克）」。她也說，她小時候曾多次在喀拉哈里沙漠（Kalahari Desert）生活三周沒洗澡，笑稱「我想父母已經讓我為這種『奢侈』做好準備」。

這並非梅耶第一次公開談論馬斯克的生活。2023年，她曾在回覆馬斯克推文的時候提及，她會去德州探望兒子，有許多睡在沙發或車庫床上的回憶。

這篇貼文引發外界關注，不過作家艾薩克森（Walter Isaacson）早在2023年就曾發布過這張照片，當時也引起不少討論。

身價8390億美元 賣掉上億豪宅住組合屋

根據近期Forbes公布的全球億萬富豪榜，馬斯克身家約8390億美元，但他已經多次因其簡樸生活方式登上新聞，他曾在接受訪問時透露，這棟在德州博卡奇卡（Boca Chica）的住處是活動式組合屋，價格約5萬美元，位在SpaceX附近。根據Chron.com，這種組合屋的空間內部設計一應俱全，有臥室、浴室、客廳、廚房空間。

事實上，馬斯克曾經和其他億萬富翁一樣擁有多間豪宅，但為了自由，他選擇把7間總值超過1億美元的豪宅賣掉，宣告不再擁有任何房產。