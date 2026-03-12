房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制後，《吉家網》公布2025房市年報，指出2025年房市正式由多轉空，市場呈現「價小跌、量急凍」格局。全年成屋交易量僅26萬1308棟，創近10年新低，預售屋交易量更大減68%~73%，七都房價也自2024年第3季高點反轉，平均下跌4.75%。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

▲《吉家網》公布2025房市年報，指出2025年房市正式由多轉空，市場呈現「價小跌、量急凍」格局。（圖／ETtoday資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吉家網董事長李同榮表示，2025年房市最明顯的2大特徵，一是預售、成屋交易量同步緊縮，預售屋交易量大幅減少約68%至73%，是近年最大幅度量縮。成屋市場2025年全年移轉棟數僅26萬1308棟，創下自2016年以來最低紀錄。此外，房價全面下跌。雙北相對抗跌，但桃園、新竹、台南、高雄跌幅都超過6%，中南部回檔壓力更重。

吉家網企劃處長莊文樹分析，2025年表面跌幅看似不大，實際上受到大量交屋潮影響，拉高平均成交價，掩蓋部分真實跌幅，市場修正幅度比數字更明顯。

住商機構高屏區協理林棋博分析，南部房市確實出現觀望氣氛升高的情況，尤其投資型買盤明顯退場，使成交量快速降溫。不過他也指出，目前價格修正仍屬初期階段，多數屋主仍未出現明顯降價意願，短期市場將呈現成交量先縮、價格緩步修正的格局。

▲七都這波反轉高點對比2025年Q4跌幅統計表。資料來源：《吉家網》。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

李同榮指出，雖然2025年經濟成長強勁，但資金明顯流向股市，形成「股強房弱」現象，加上AI產業帶動K型經濟，年輕族群購屋壓力未減，剛需支撐力道有限。

而且開工量、建照量與使照量已出現「死亡交叉」，再加上交屋潮帶來供給增加，市場庫存壓力逐步浮現。限貸政策未鬆綁，也讓首購、換屋與建商資金面同步承壓，成為交易量急凍的重要原因。此外，全球地緣政治緊張情勢也為市場投下變數，包括中東衝突與兩岸局勢升溫，都可能影響購屋信心與未來經濟環境。

展望2026年，李同榮認為，房市後續須觀察經濟基本面、股房資金流向、建商資金壓力、政策是否鬆綁，以及地緣政治變化等6大指標。若價格未明顯鬆動，交易量恐怕仍難有效回溫，房市調整格局還沒走完。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則