賣老舊透天！房仲「1話術」太強　她喊不簡單：都是銷售高手

▲房仲的話術讓黃大米佩服。（示意圖／取自PAKUTASO）

網搜小組／曾筠淇報導

作家黃大米近日發文透露，她在網路上看到一間屋況極度破舊的透天厝，但沒想到房仲在銷售文案中，巧妙的將其包裝成「設計師的畫布」，讓她大讚形容得非常貼切。此事也讓她回憶起過去的看房經驗，直呼許多房仲其實都是令人敬佩的銷售高手。

破舊透天變畫布！黃大米讚房仲文案

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黃大米在臉書粉專發文表示，她覺得從事房仲業很不簡單，日前她在瀏覽房產網站時，看見一棟宛如鬼屋般破舊的透天厝，結果房仲竟在文案中寫下「設計師的畫布。她認為這句話對老舊房屋而言，確實相當貼切，同時也勾起她多年前的一段看房往事。

憶五分埔看房經驗！她讚房仲是銷售高手

黃大米回憶，多年前她曾去參觀一間位於台北五分埔捷運站出口附近的舊房子。當她走進那間破舊不堪的屋內時，帶看的房仲卻直接對她說，必須對眼前的這一切視而不見。這番話讓她當下感到一頭霧水，連忙詢問對方這句話到底是什麼意思。

房仲解釋，會買這類舊屋的客群，必定會把房子打掉，因此買家不需在意屋況多破舊，只要專注地點離捷運站近的優勢即可。黃大米坦言，她最後沒買下該物件，原因並非屋況太差，單純是自己口袋不夠深，但無論如何，她真心覺得能當房仲的人，真的是令人敬佩的銷售高手。