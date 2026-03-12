「地表最強小三」6680萬0貸款買豪墅　現開1.2億賣

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／翻攝自艾爾麗官網）

▲名媛劉怡萱(右)與已婚醫美總裁常如山爆出感情糾葛，並傳出與王定宇關係曖昧，被封為「地表最強小三」，捲入多角桃色爭議。（圖／翻攝自愛爾麗官網）

記者張雅雲／高雄報導

名媛劉怡萱與已婚醫美總裁常如山爆出感情糾葛，並傳出與王定宇關係曖昧，被封為「地表最強小三」。根據售屋網站顯示，劉怡萱已悄悄委託房仲，以1.2億元拋售位於台南市東區的頂級豪宅，對比2023年入手價6680萬元，已加價5320萬元出售，「快要買一棟賺一棟」。

據悉，常如山跟劉怡萱來往6年，傳出豪砸上億購入台北市、台南市的3間豪宅，借名登記在劉怡萱的名下。如今，劉怡萱捲入與王定宇的三角風暴後，2人戀情變調，劉怡萱的台南豪宅也驚傳出售。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據售屋資料顯示，該透天豪宅地坪63.15 坪、建坪約138.64坪，規劃4房4廳7衛、屋齡約3.9年，目前開價1.2億元出售。（圖／翻攝自幸福家不動產官網）

該棟豪宅位於台南知名豪宅聚落東區虎尾寮，根據售屋資料顯示，該透天豪宅地坪63.15 坪、建坪約138.64坪，規劃4房4廳7衛、屋齡約3.9年，目前開價1.2億元出售，且主打鄰近南紡夢時代商圈與文教設施，屋內採用德國bulthaup廚具、全套進口家電、義大利磁磚、高端衛浴五金等，相當豪華。

據查，該透天社區為「誠美無二」，全案僅2戶，已於2023年完銷。實價揭露顯示，該戶劉姓自然人2023年12月無貸款、以現金6680萬元入手，賣家則是周姓自然人。若以目前1.2億元開價計算，劉怡萱持有約2年多，帳面加價達5320萬元，漲幅逼近8成，幾乎可說是「買一棟、快賺一棟」。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲劉怡萱出售台南豪宅小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

在地仲介楊順森透露，虎尾寮近年土地供給逐漸稀少，加上區域推案逐步轉向大樓產品，透天別墅供給愈來愈少，該區多為地坪30坪透天，成交價落在3000~4000萬元左右。

但若是地坪達60坪以上、屋齡新又具備電梯、3車位等稀有條件的透天豪墅，屬於市場上的特殊產品，價格自然會被拉高，「特殊產品行情通常都在億元上下。」且這類億元級透天買方，多為企業主或高階主管才有實力入手。

關鍵字：劉怡萱豪宅台南桃色風暴房地產虎尾寮常如山愛爾麗

【3度被下老鼠藥】澳洲籍男友Alex首出庭！ 蛇蠍女前夫弟弟也現身

