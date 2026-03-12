租屋看見「5關鍵字」秒發抖　苦主揭真實翻譯：讓你原地嚇爛

▲原PO分享租屋廣告常見詞彙「真實翻譯」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友分享北漂多年租屋經驗，直言終於看懂租屋網站上各種形容詞的「真正意思」。例如「溫馨小巧」其實是房間很小，「採光極佳」可能是頂樓加蓋，而「生活機能佳」則可能代表樓下有鹹酥雞攤、半夜還會聽到8+9吵鬧聲。貼文曝光後，引發不少租屋族共鳴，「百萬裝潢通常都醜到不行」。

一名網友在Threads表示，自己北漂這幾年繳了不少「租屋學費」，才逐漸搞懂租屋網上各種形容詞的真正意思。例如標註「限女」的房源，常常其實是隔音非常差，房東單純擔心男生半夜打電動太吵。

至於「溫馨小巧」通常代表房間非常小，行李箱打開就幾乎沒有走路空間；若是看到「採光極佳」時，原PO更會提高警覺，因為很可能是頂樓加蓋，「夏天電費帳單會讓你原地嚇爛。」

還有常見的「生活機能佳」，原PO直言常見情況是樓下有鹹酥雞攤或超商，雖然方便，但半夜也可能免費聽到附近8+9聊天的聲音，生活品質未必如想像中理想。

文章曝光後，引發網友瘋狂補充，「雙捷運= 離兩個捷運都超遠」、「一卡皮箱立刻入住 = 裡面什麼都沒有」、「共生宅=一層隔五間雅房，全部共用一間老舊發霉衛浴」、「5/5F=有機會是原四樓頂加變五樓」、「生活機能極佳通常晚上打烊後，附近路上都是小強」、「還有鬧中取靜， 事實上就是在鬧區旁邊很吵」、「百萬裝潢通常都醜到不行」。