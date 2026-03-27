百億開發案來了！板橋新埔新地標 841坪大基地公告Q2招商 備受市場矚目的「捷運板橋線新埔站（捷三）毗鄰地土地開發案」，該案透過板南線與台64線快速道路，大幅縮短往返新板特區與台北車站「西區門戶計畫」的通勤時間，預估開發總權值金額達 122 億，預計於第 2 季公告招商，第 4 季截止收件，2027 年第1 季完成簽約。