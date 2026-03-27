百億開發案來了！板橋新埔新地標　841坪大基地公告Q2招商

▲捷運板橋線新埔站開發基地預估開發總權值122億元 。（圖／新北市捷運局提供）
記者陳致平／台北報導
備受市場矚目的「捷運板橋線新埔站（捷三）毗鄰地土地開發案」，該案透過板南線與台64線快速道路，大幅縮短往返新板特區與台北車站「西區門戶計畫」的通勤時間，預估開發總權值金額達 122 億，預計於第 2 季公告招商，第 4 季截止收件，2027 年第1 季完成簽約。
台北市捷運局說明，新埔站（捷三）基地面積約 841 坪，總開發量體達 1 萬 4,500 坪。基地坐落於板橋區文化路二段與莒光路交叉路口，擁有三面臨路的完整地形，為該精華地段稀有的待開發大面積土地。
另外，在交通優勢方面，基地步行 2 分鐘即可到達板南線新埔站，5 分鐘可至環狀線新埔民生站，具備雙捷運交會的強大動能。
▲新埔站（捷三）基地面積約841坪，總開發量體達1萬5,000坪。（圖／新北市捷運局提供）
北市捷運局指出，透過捷運與台 64 線快速道路，10 分鐘內即可快速串聯新板特區與台北車站「西區門戶計畫」兩大核心區域。
捷運局進一步指出，基地位於發展成熟的新埔商圈，周邊商業活動熱絡且生活機能完善，目前規劃低樓層配置店面，高樓層則朝向全齡都會生活宅發展，以吸引小家庭及通勤族群。根據市場行情分析，該區房價具備穩定增值潛力，是投資人進場布局的絕佳標的。
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