北部品牌建商「首度插旗新竹」　在地：園區人很吃這一套

▲台泥竹東舊廠活化，北部品牌建商忠泰建設吃下6500坪，首度進軍新竹，一期住宅案將在上半年公開。（圖／業者提供）

記者項瀚／綜合報導

台泥竹東舊廠活化，北部品牌建商忠泰建設吃下6500坪，首度進軍新竹，一期住宅案將在上半年公開。新竹在地業者觀察，園區人收入高、大多為年輕人，特別重視建商品牌；而近年也有越來越多北部品牌建商插旗新竹，包括大陸建設、華固建設。

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台泥積極土地活化，竹東舊廠走入歷史，土地也早已變更完成，分為4塊土地，總計2.8萬坪。2024年底時，2塊住宅地共約6500坪以約33億元賣掉，買方為北部品牌建商忠泰建設。

據了解，「忠泰竹東案」將分成兩期開發，也是忠泰首次進軍新竹推案，總計總銷130億元，一期預計在上半年就會亮相，坪數規劃25~43坪，總計320戶，單價尚未公開。

海悅受訪指出：「該案鄰近竹科三期，開車至竹科一、二期也僅需約18分鐘，預期未來有5成買盤都是園區客，此外由於竹東生活機能俱全，因此也有不少在地首購、換屋型客戶。」

房價行情方面，海悅指出：「區域屋齡10年內中古屋轉手行情4字頭，2023年新案最高價甚至來到6字頭，但即便如此，竹東均價仍是竹北市中心的1/2價。」

▲竹東鄰近新竹科學園區，開車約18分鐘即可抵達 。（圖／記者施怡妏攝）

永慶不動產竹北縣三展義加盟店東翁皓堅表示：「園區客收入高，且大多為年輕族群，對建商公司品牌力特別講究，新竹A段班品牌包括坤山建設、半畝塘、大硯建築、椰林建設等等，價格基本上能比一般建案高出10~15%，新案如此，中古市場也是如此。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「由於雙北土地取得不易，北部品牌建商出現南移趨勢，像是華固建設睽違多年再次進軍新竹，買進關埔二期土地；大陸建設也首度進軍新竹，新案即將推出，市場預期單價將挑戰百萬元大關，創下區域新高價。」

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