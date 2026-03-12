台積電發威！　楠梓44年公寓「1.3億整棟賣」建商準備拆了

▲楠梓三山街有棟44年公寓，近期即將拆除，已圍起警示帶與鐵皮圍籬。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

楠梓自從有台積電設廠後，老屋紛紛鍍金。楠梓三山街有棟44年公寓，近期即將拆除，已圍起警示帶與鐵皮圍籬，根據實登揭露，該棟整合11戶，土地合計281坪，總價1億3109萬元，換算土地單價46.6萬元。據查，買家為漢昱建設以李姓自然人名義入手。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

[廣告]請繼續往下閱讀...

南科楠梓園區位於楠梓，自從有台積電設立後，周邊房價一飛沖天。離台積電最近的右昌生活圈，因開發早、生活機能成熟，區域有不少老透天、公寓，吸引建商積極整合卡位。

▲右昌一帶屋齡40年以上的公寓，行情大約落在每坪15~16萬元，若是1樓住家產品，價格通常更高。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄揭露，三山街屋齡44年、整棟11戶老公寓，2024年11月起陸續出現轉手交易，有新買家一口氣全部收購，地坪合計281坪、建坪496.7坪，為住3用地，合計總價1億3109萬元，並備註「未登記建物；具重建或重劃、都更等效益；畸零地或有合併使用效益。」換算土地單價46.6萬元。

▲該棟公寓即將拆除交地，近期已圍起警示帶與鐵皮圍籬，並貼出公告提醒附近民眾車輛另外停放。（圖／記者張雅雲攝）

該棟公寓即將拆除交地，近期已圍起警示帶與鐵皮圍籬，並貼出公告提醒附近民眾車輛另外停放。據查，新買家為漢昱建設以李姓自然人名義入手，漢昱建設表示，目前開案時間未定，還在規劃中。據了解，該案預計規劃地上12樓、地下1樓華廈景觀宅，因周邊都是5樓以下透天，高樓層具援中港景觀。

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞表示，右昌為楠梓早期發展生活圈，右昌街商家林立，店面密集，生活機能相當便利，原本商圈以在地消費人口為主，購屋族也少有外來客群，不過在台積電宣布設廠後，右昌房、地價開始雙雙飆漲。

▲三山街建商整合整棟公寓小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

劉凱瑞分析，右昌一帶屋齡40年以上的公寓，行情大約落在每坪15~16萬元，若是1樓住家產品，價格通常更高，落在每坪20萬元。

至於土地行情，劉凱瑞指出，目前右昌、三山街一帶若為住3用地，成交行情約35~50萬元之間，仍需視基地規模、臨路條件等因素而定。此次整合案土地單價約46.6萬元，屬於區域行情。外界預估，若推案開價也要35萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則