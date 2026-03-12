百萬定簽鎖死千萬房產　祝文宇曝大通膨時代最佳買點

▲房市不景氣，但愛山林推案不踩煞車，今年預計要推1500億元自建案。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市不景氣，但愛山林推案不踩煞車，今年預計要推1500億元自建案。愛山林董事長祝文宇表示，大通膨時代已經來臨，這2年所有資產價格都衝高，只有房地產沒漲，現在就是最佳購屋時機。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

房市不景氣，但愛山林推案不踩煞車。愛山林董事長祝文宇表示：「集團土地庫存充沛，今年要推出1500億元自建案，主要集中在雙北地區，雙北供給量有限、需求強，加上物價、物料成本持續上漲，都會推升房價。」

祝文宇表示：「大通膨時代已經來臨，這兩年所有資產價格都漲到高點，唯房地產沒有漲，反而都是讓利，這也反映出現在就是最佳的買房時機。」

祝文宇觀察：「放眼所有國人的投資工具，房地產占比高達50%，其具有穩定、高槓桿的特性。」他說：「你買一間2000萬元的預售屋，訂簽繳200萬元，等於用少少的錢就鎖住了2000萬元的資產。」

祝文宇接著表示：「就算完全不考慮增值，光是每年的通膨就是2%、5年10%，交屋後總資產增值200萬元，整整多出了1倍，更何況在大通膨時代，通膨恐怕不只每年2%。」

祝文宇說：「投資講究穩定性，黃金一周波動可高達10%以上，股市就更別說了，而房地產也不會被強制平倉，反而能鎖住5年的興建期。」

▲要期待房價再往下跌，屬實困難。（示意圖／記者項瀚攝）

愛山林副董事長張境在表示：「通膨嚴峻，現在又有國際戰爭事件，導致原油價格大漲，從過往幾次國際能源危機的經驗來看，有買房的都是贏家，要期待房價再往下跌，屬實困難。」

張境在表示：「集團觀察從前年第七波管制後，來人量確實下降，但成交率並沒有顯著下滑，因此現在消費者缺的就是信心，因此集團積極發展總部聯銷策略，把客戶帶到龍江街、興安街，由房產理財顧問協助消費者，給予建議，目標每週來人量維持在500組。」

張境在觀察：「過年期間已有客戶抱持居高思危，將股市部位獲利了結，轉向房市，預期今年329也有望出現小陽春市況。」

