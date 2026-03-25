美住房法案兩院分歧浮現　限企業持有350棟住宅條款成爭議

▲美國國會大廈。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國會一項旨在改善住房負擔能力的法案，雖可能參議院過關，但預料將在眾議院面臨阻力。主要爭議之一在於法案提議限制大型投資機構購買獨棟住宅，引發部分共和黨議員疑慮。

共和黨、民主黨難得高度共識

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CNBC報導，在眾議院共和黨政策會議中，多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise）表示，由於參眾兩院版本存在差異，參議院提出的住房法案很可能在眾院受阻。他指出，如果參院未回應眾院議員與眾議院金融服務委員會主席希爾（French Hill）提出的廣泛疑慮，法案可能需要透過參眾兩院協商委員會重新談判。

史卡利斯在閉門會議中表示，如果參議院認為眾院會直接接受目前版本，「我們就會進入協商委員會」。協商委員會由參眾兩院議員組成，負責整合雙方已通過但內容不同的法案。

這項住房方案在高度對立的國會中罕見獲得跨黨派支持。眾議院版本今年2月以390票對9票壓倒性通過；參議院版本在程序性表決中也獲得超過80票支持。不過史卡利斯的表態意味著，最終版本仍可能需要數周甚至數月談判。

美國總統川普已呼籲國會在住房法案中納入限制大型投資者購買獨棟住宅的條款。不過這項要求提出時間較晚，因此未被納入眾院版本。

參院版本：企業最多持有350棟住宅

參議院則加入相關條款，規定企業最多只能持有350棟住宅。但若企業從事新建或翻修住宅，則可在持有超過350棟的情況下，於7年後將額外房屋出售給非企業買家。

據與會人士透露，部分議員對這項條款提出質疑，包括擔心企業若被迫在不到10年內出售房產，可能降低投入新建住宅的資金，同時也可能影響房地產經紀人替賣家爭取最佳售價的能力。

未出席會議的希爾在聲明中表示，眾院議員已向參院同僚表達相關疑慮，並期待透過兩院合作，制定能增加住房供給並降低建築成本的住房政策。

參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）則在接受CNBC節目「Squawk Box」訪問時表示，參院版本已採納眾院法案20項主要條款，包括保守派自由核心小組（Freedom Caucus）要求的「中央銀行數位貨幣（CBDC）」5年禁令。

史考特表示，「我們的法案很棒，他們的法案也很好」，若能結合兩院版本，「就能形成一項跨院合作的住房政策方案。」