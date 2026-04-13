男友過世房產變遺產！女友霸住自稱出錢借名　2子提告

▲中古屋示意圖，非本文事發地。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者葉國吏／綜合報導

基隆一處公寓爆發房產爭議，男子生前與女友同居於名下房產，男子過世後由兩名兒子繼承所有權，但女友主張房屋為其出資購買，僅是借名登記，拒絕搬遷。基隆地院審理後認定，女子無法證明借名登記關係，判決須騰空房屋返還，並按月支付賠償金。

判決書指出，男子於2023年辭世後，其2子依法繼承一處5樓公寓並完成登記。2子指控父親生前的女友在無任何租約的情況下，長期霸占房屋拒不返還，導致繼承人權益受損。兩人主張父親女友應搬離現址，並參照當地行情，自去年11月起按月給付1萬5000元的不當得利。

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借名登記說詞遭駁回 法院認定不動產登記效力

女子在庭上強力反擊，強調自己與男子雖為情侶，但房屋總價255萬元中，包含簽約款、完稅款與後續貸款、修繕費用超過227萬元，皆由她一手包辦。她主張當時是為了取得較優房貸條件才借用男友名義登記，自己才是真正的屋主，即便法院判她敗訴，她也要求以多年支付的規費抵銷租金。

▲中古屋示意圖，非本文事發地。（圖／記者鄺郁庭攝）

然而法院調查發現，女子過去曾針對「借名登記」提起訴訟，當時歷經三審定讞均判決敗訴。法官指出，本案受前案判決的「爭點效」約束，不容女子再行爭辯。既然不動產權利以登記為準，且女子無法提出足以推翻前案的新證據，法律上即認定男友2子為該公寓的合法所有權人。

女友需騰空房屋遷出 按月支付九千餘元補償

針對女子提出的抵銷主張，法院認為她無法舉證部分修繕費用確實由其負擔，且相關貸款支出在先前借名登記訴訟中已被認定不足採信，因此不予採納。法院考量房屋使用現況與地價，核定女子應自2023年11月起，至實際搬離日止，每月支付9613元作為相當於租金的不當得利。