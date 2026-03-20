房市「刺客」殺出！　讓利3字頭橫掃大北屯2/3買氣

▲根據《OpenData》資料顯示，位於廍子重劃區的上市建商預售案「富華澐光」銷售高達69戶，傲視北屯區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯區房市在市場盤整期中仍然有新案殺出一條血路，根據《OpenData》資料顯示，位於廍子重劃區的上市建商預售案「富華澐光」銷售高達69戶，傲視北屯區外，更創下同期全台中之最。同業認敗表示：「這樣的刺客型策略，殺得市場片甲不留。」

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實際比對1月份北屯區預售屋成交量，整個大北屯僅94筆成交，換句話說，1月份成交量有2/3來自「富華澐光」。在全台整體銷售率大砍8成的情況下，讓利製造價差加上輕裝潢的銷售策略，在冷清房市中創出銷售神話。

富華建設董事長蔡吉勝表示：「『富華澐光』基地位於太原路三段上，是全台中人口成長最快速的首購熱區之一。1月份，集團主動大幅調降建案單價至3字頭，與周邊新案最高有20萬元價差，成為決策關鍵。」實價登錄顯示，「澐光」最低3字頭，平均成交單價落在每坪41萬元，主打「2房2廳2衛」格局總價約1200~1350萬元。

中部代銷業者認敗直言：「這樣的刺客型策略，殺得市場片甲不留。」

▲「富華澐光」刺客型銷售，震撼市場。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

富華建設總經理許允柔則補充：「這波買氣並非投資客帶動，而是一群年齡約35～40歲、來自科技與金融產業的首購族群，整體購屋決策更加理性。多數人正處於結婚或準備成家的階段，因此面對市場氛圍與國際局勢變動時，反而採取更務實策略。」

但代銷業者也直言：「該案開出這樣的成績並不意外，尤其是市場還願意埋單，主打一個快速完銷策略，未來要繼續複製，或是同業搶市跟進，恐不會有如此佳績。」

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