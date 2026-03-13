德安百貨養蚊4年變「迷因」　台南人敲碗IKEA、唐吉訶德

▲台南東區地標之一的德安百貨2022年熄燈後，原本由天籟資本接手，至今仍未重新開門營運，意外成為熱門迷因。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區地標之一的德安百貨2022年熄燈後，原本由天籟資本接手，但至今仍未重新開門營運，反而被網友玩成「大型許願池」。從IKEA、唐吉訶德、一蘭拉麵到鼎泰豐，台南人最想要的4大品牌，輪番被點名進駐，讓德安百貨意外成為熱門迷因。

德安百貨位於台南市東區中華東路三段，2009年開幕營運，曾吸引誠品、UNIQLO等品牌進駐，是不少台南人逛街的共同回憶。不過營運13年後，因租約到期，加上商圈逐漸轉移，2022年宣布熄燈，整棟商場由地主台糖收回。

之後台糖重新啟動招商，多次公開標租都因低於底價而廢標或流標，直到2024年才由投資公司「天籟資本股份有限公司」以年租金4772萬元得標，租期15年，換算月租金約397.6萬元，外界原本看好商場有機會重新活化。

不料過程一波三折，現在雙方更鬧上公堂，由於天籟資本未依約繳納租金，也未啟動營運，已終止契約進入訴訟程序。根據裁判書中指出，台糖向法院聲請強制執行，要求給付2025年7月至9月租金，連同利息及違約金，合計約1305萬7302元。

▲大批網友替德安百貨做出各種「迷因」，台南人瘋狂敲碗的品牌如IKEA、唐吉訶德、一蘭拉麵及鼎泰豐全被點名進駐。（圖／翻攝自Facebook／台南式）

台糖台南區處強調，現階段將先靜待司法判決結果，未來仍會朝重新招租方向處理，時間未定，並以商場、商辦或百貨等使用型態持續推動活化。

而德安百貨遲遲未見新品牌正式進駐，引來大批網友替德安百貨做出各種「迷因」，各種台南人瘋狂敲碗的品牌如IKEA、唐吉訶德、一蘭拉麵及鼎泰豐全被點名進駐，甚至有人笑稱德安百貨根本是「台南許願池」。

住商機構高屏區協理林棋博表示，近年台南百業版圖變化明顯，包括三井OUTLET、誠品生活台南等新據點陸續成形，德安百貨為地上15樓、地下5樓大型商場，總樓地板面積約1.7萬坪，以這類大型物件來說，承租門檻高，不僅租金負擔重，後續招商與營運成本也相當可觀。

不過東區本身仍是台南人口密集、消費力強的成熟生活圈，周邊大樓林立，商業機能完整，周邊店面空租率普遍不高，租金行情約落在單坪1100~1500元，區域基本面仍有一定支撐。只是德安百貨量體過大，能否順利活化，關鍵仍在於是否有具資金實力、品牌整合能力的業者願意接手。

