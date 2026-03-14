竹北房價破百萬？　329北台4大指標案「未演先轟動」

記者項瀚／綜合報導

329檔期北台灣4縣市指標案出列，分別為北投區「遠雄明玥」、板橋區「皇翔寶格利」、中壢區「A20-合磊天沐」、竹北市「大陸建設竹北案」。4案代銷及建商接受採訪，並闡述其個案的最大優勢。

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▲329檔期北台灣4縣市指標案出列。（圖為北投區「遠雄明玥」／記者項瀚攝）

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觀察329檔期北台灣各縣市總銷最大的指標案，分別為台北市北投區「遠雄明玥」、新北市板橋區「皇翔寶格利」、桃園市中壢區「A20-合磊天沐」、新竹縣竹北市「大陸建設竹北案」。

首先，北投區「遠雄明玥」位於近年頗具話題的北士科，輝達（NVIDIA）宣布將在該區興建總部後，顯著帶動市場買氣。遠雄在該區推出一期「遠雄泱玥」位於河岸第一排，已近乎完銷；二期「遠雄明玥」雖位於第二排，但同樣有亮點。

遠雄房地產副總黃淑真表示：「北士科新案去化狀況不錯，尤其是具有規模的建案，即將推出的遠雄明玥基地2000坪，只興建1棟、地上27層，採城堡式規劃，全案由綠圍籬圍起，建蔽率僅16%，有高達1700坪的花園空間。」

▲「皇翔寶格利」位於漢生西路、國光路一帶，緊鄰新板特區。（圖／記者項瀚攝）

再來是板橋區「皇翔寶格利」，該案為都更案，基地達2000坪以上規模，位於漢生西路、國光路一帶，緊鄰新板特區、板橋車站，市場預期成交價勢必是3位數起跳。

另外，竹北市「大陸建設竹北案」同樣由新聯陽代銷，相當受到矚目。該案為北部品牌建商大陸建設首度進軍新竹，市場盛傳推案單價將破百萬元，成為區域新高。

新聯陽特助洪承表示：「價格方面還沒完全定案，但對這2場案子銷售都頗具信心，其地段卓越、又是大基地開發，規劃相當多元的公共設施，且總價帶符合市場需求，皇翔案規劃20幾坪起跳，滿足新北市中心首購族需求；大陸建案規劃30~50坪，滿足竹科人需要較大的居住空間。」

大陸建設表示：「該案目前申請建照中，接待中心已大致完成，預定今年上半年會公開銷售，該案位於竹北市最精華的光明東六路上，緊鄰生活機能最好的遠東百貨，主要客層為當地高科技族客群為主。」

最後是中壢區「A20-合磊天沐」，原宇廣告董事長劉宇軒表示：「該案基地面積超過2000坪，規劃5棟住宅，點位極佳，位興南重劃區中最好的位置，也是距離A20站最近的建案，推案價格會在5字頭。」

劉宇軒表示：「該案鎖定中壢在地買盤，以及仰賴機場捷運通勤的客戶，A20站5字頭價格具有相當的吸引力。以青埔地區來說，緊鄰捷運站的個案動輒6~7字頭，」

▲329檔期北台灣指標案整理。（AI協作圖／資料來源：591新建案，記者項瀚製作，經編輯審核）

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