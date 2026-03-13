買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

▲女性購屋占比顯著提升，5年增加2.1%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

女性購屋占比顯著提升，5年增加2.1%，其中台北市、新北市、台中市占比超過5成。另外，這5年來女性購屋占比增加最多的為台南市，增加2.7%，來到48.3%。

永慶房產集團盤點近5年七都女性購屋交易量占比數據，發現2020年全台女性購屋占比為47.1%，到了2025年已提升至49.2%，增加2.1%，顯示女性購屋占比有持續上升的跡象。

進一步七都數據，台北市、新北市、台中市2025年的女性購屋占比皆已過半。比例增加最多的為台南市，5年間增加2.7%。

▲近5年七都女性購屋交易量占比變化。（圖／永慶提供）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「女性購屋比重較5年前增加，也反映出近年人口結構、就業型態與置產觀念的轉變。」

此外，陳金萍表示：「近年來女性在職場上的地位與收入逐漸攀升，加上晚婚、不婚族群增加，女性對於自有住宅的需求有顯著提升，使得女性不再只是家庭購屋決策的參與者，更成為實際購屋的主要買方。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「由於央行的限貸政策嚴格，尤其是對購買第二屋的家庭，因此有少夫妻是第一屋由丈夫購買，第二屋為了防止限貸問題，就由太太購買。」

至於台南女性購屋占比增加最多，陳金萍指出：「隨著南部科技產業聚落逐漸成形，帶動就業機會與薪資水準提升，使得當地女性的經濟與購屋能力同步提升，台南市房價相較北部親民許多，對於首購族或單身女性而言，購屋門檻較低，因此也提高女性置產的意願。」

