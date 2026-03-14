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6年新低！329檔期總銷大砍2700億　房市重點一次看

記者項瀚／綜合報導

329檔期合計總銷5512億元，創下6年新低，年減高達2700多億元、年減幅達33%。代銷業者表示，建商推案保守、代銷接案謹慎，在329選擇推出的個案，尤其是量體規模不小的個案，基本上都具備相當好的條件。

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▲▼ 朱崙街建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲代銷業者認為，受惠這波股市大漲、房市已沈寂好一陣子，今年329檔期將現小陽春。（示意圖／記者項瀚攝）

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《591新建案》統計，七都329檔期總銷金額合計約5512.4億元，與去年同期相比更大幅蒸發2700多億元，年減幅33%，也創下2018年以來新低。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「房市雖受大環境影響，量能普遍下滑，但建商仍持續回防蛋黃區，包含台北北投、新北板橋、新竹竹北等區均出現指標大案公開，甚至開價挑戰區域天花板，顯見地段仍是房市不敗選項。」

▲▼ 329檔期推案及分析整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲329檔期推案及分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

原宇廣告董事長劉宇軒表示：「在房市受政策影響之際，建商推案保守、代銷接案謹慎，在329選擇推出的個案，尤其是量體規模不小的個案，基本上都具備相當好的條件。」

劉宇軒表示：「即便個案條件再好，現在的建商也不會去追求高價，會以順銷當作首要目標，先跑一波看看市場反應，再進行價格上的調整。」

新聯陽董事長特助洪承表示：「前年919央行第七波管制後，房市已經過一段時間的沈澱，加上近來股市大漲，但同時也不時出現上沖下洗的狀況，預期這波會有不少資金獲利了結，進而轉向房市，只要個案條件出色、價格適當，在這波329檔期應可相對樂觀看待。」

愛山林建設副董事長張境在表示：「這段時間以來，來人量下降，但成交率並無顯著下滑，現在消費者缺得釋出來看房的信心，但這波股市大漲之後，也預期房市能有些回溫，預期329檔期將現小陽春。」

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關鍵字：329329檔期新建案房價房市建商代銷

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