小型建商縮手！鳳山「帶建照地」1.4億求售　專家揭市場僵局





▲高雄鳳山近期有1筆帶建照土地釋出，基地面積307.64坪，開價1億4767萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣急凍，過去搶地的建商，現在也開始把手上的土地拿出來賣。高雄鳳山近期有1筆帶建照土地釋出，基地面積307.64坪，開價1億4767萬元，換算土地單價約每坪48萬元。專家表示，在目前市況下，除非價格真的夠便宜，否則多數建商接手意願並不高。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據銷售資料，該筆土地位於鳳山區埤頂段、鳳山國中東側，使用分區為第三之一種住宅區，基地面積307.64坪，開價1億4767萬元，換算每坪地價約48萬元。依建照內容，該案規劃2棟地上5層電梯公寓，共34戶，並在2025年5月取得建照。

▲建照內容，該案規劃2棟地上5層電梯公寓，共34戶，並在2025年5月取得建照。（圖／記者張雅雲攝）

「帶建照土地」是指已取得主管機關核發建造執照的建築用地，具備可即時開發的優勢，去年受土方之亂影響，高雄建照累計最長可延長4年，最晚可延長至2029年5月前開工。據查，該地地主為瑞鄉建設，2023年1月以林姓自然人名義購入，當時以現金8080萬元取得，並未貸款。若與目前開價相比，短短2年多總價增加6687萬元。

負責銷售的富住通商用不動產中正店副總經理方國勳表示，地主此次出售主因為資產配置，並無急售壓力，若最終未能順利售出，不排除回頭自行開發。

▲鳳山國中生活圈過去市場話題性不高，但區域最大優勢在於交通與生活機能穩定。（圖／記者張雅雲攝）

方國勳指出，該地位於鳳山國中生活圈，過去市場話題性不高，但區域最大優勢在於交通與生活機能穩定，加上房價相較鳳山市區親民，受房價外溢效應帶動，主要客群以首購族與通勤族為主。

他表示，區段對外主要仰賴中山東路，該路段也是串聯鳳山與屏東生活圈的重要聯絡道路，平日通勤車流穩定，因此周邊一直有固定自住需求撐盤。學區可銜接中正國小、鳳山國中，周邊也有傳統小吃、小型商店及超商，整體生活機能成熟。

▲鳳山出售土地小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，該區土地開價大多落在每坪40萬元上下，在信用管制持續影響下，不少建商已暫停購地計畫，轉而優先加速去化手中餘屋與庫存案。在這樣的市場氛圍下，買方更在意價格是否合理，以及原有規劃能否直接承接。

謝哲耀也坦言，現階段土地市場買氣偏冷，尤其小基地土地更明顯陷入僵局，「小建商根本不出手買地」，若地主想順利成交，價格勢必要回落。至於大面積土地偶爾仍有成交機會，主要還是大型建商資金實力較強，能以中長線角度持續布局，才有機會逆勢進場。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則