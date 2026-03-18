補房貸黑洞慘上加慘！小資夫妻誤信投資詐騙　換屋夢碎還要還債

記者陳筱惠／台中報導

M先生與D小姐是一對夫妻，年約38歲，正處於人生最該衝刺、也最想安定的年紀。M先生名下有一間從長輩那裡繼承來的老房子，3年前因想換屋，在台中海線看中一間總價568萬元的預售屋，如今面臨交屋，卻成為「最悲購屋族」。

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▲Ｍ先生與D小姐是一對夫妻，正處於人生最該衝刺、也最想安定的年紀，卻因第七波限制貸款與詐騙，覺得人生毫無希望。（圖／記者陳筱惠攝）

Ｍ先生夫妻年薪相加78~84萬元，2023年在海線看中一間總價568萬元的預售屋。當時房市正熱，又有捷運藍線的願景。他們將手頭儲蓄約60萬元當作頭期款，預計等新屋交屋前把舊屋賣掉，自備款與貸款的成數都在掌控之中。

本來是精密的「換屋人生」計算，卻在2025年底，新屋即將交屋之際，現實卻像一記重錘，擊碎了所有計算。

▲對央行的官員來說，他們只是數據裡的一粒沙、對建商來說，他們只是合約上的一個名字。但這是一個真實的哀求。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

央行祭出第七波信用管制。原本預期能貸到7成、甚至8成的資金，因為Ｍ先生名下那間「繼承來的老屋」，被判定為第二戶，貸款成數硬生生被砍到只剩5成。

「前後差額高達100多萬元，我們去哪裡生這筆錢？」D小姐非常焦慮地說。更慘的是，夫妻想賣掉舊屋湊錢，好不容易找到一個買家，但買家也因為「第七波限貸」卡住，買方的錢進不來，夫妻緊繃的資金流就此斷裂。

2025年底，建商寄出存證信函，標註「若不按時補足款項，將沒收15%的已繳價款。」夫妻估算，約莫是90萬元，是他們省吃儉用好幾年、甚至背著信貸才存下來的血汗錢。

更慘的是，Ｍ為填補房貸黑洞，又掉進10萬元的詐騙陷阱，成為壓垮他們的最後一根稻草。

Ｍ低著頭說：「我真的很焦慮，覺得有一個洞，怎麼填都填不滿，因此誤入虛擬貨幣的投資詐騙群組。」M說，夫妻倆物慾很低，每天在公司吃供餐，包包、衣服、鞋子都是親友二手贈與，更不敢想下一代。

太太則坦言：「為還清那筆因為詐騙與房貸產生的債務，預計還要再過5~8年，才有機會過上『轉虧為盈』的日子。」

M夫妻痛批：「對央行的官員來說，我們只是數據裡的一粒沙。對建商來說，我們只是合約上的一個名字。但我們不是投資客，只是想換成一個可以住一輩子的新家。為什麼政策要掐死我們？」

對此，大台中不動產公會理事長蕭成忠說：「第七波信用管制已經從原本維持金融秩序的目的，逐漸變成過度僵化的制度，導致銀行審查失去彈性，反而讓一般受薪家庭承受最大壓力。」

蕭成忠補充：「以此案來說，還能透過夫妻換名的方式，去改變貸款狀況。但政策只看到第二戶的投資問題，卻沒有看到很多人其實只是單純想換房或改善生活。」

蕭成忠說：「用數學比喻，限制條件越多，能解決問題的方法就越少。政府應該設定政策目標與指標（KPI），並隨市場情況逐步調整，而不是長期維持高強度管制。」

▲業者認為央行目前的政策限制過多，導致銀行缺乏彈性，應隨市場情況逐步調整，而不是長期維持高強度管制。（圖／記者陳筱惠攝）

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