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台中329推案量年減3成　一區「總銷衝248億」變最大戰區

▲▼ 台中329 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中329檔期最大案，為北屯崇德商圈總銷150億元的「富宇映月」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到央行信用管制影響，台中329檔期房市回歸理性，根據市調統計，進場個案總銷預估剩下600億元，相較去年約900億元，年減3成。至於329檔期最大案，為北屯崇德商圈總銷150億的「富宇映月」。

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台中市不動產開發公會表示：「整體推案量雖然縮減，但觀察市場熱區，案量仍集中在北屯區，其中又以崇德路生活圈最為熱絡。」

北區與北屯區交界的「崇德生活圈」，329檔期有多案進場。其中，位於崇德一路的「富宇映月」，靠近捷運崇德站，又屬餐飲美食集中的崇德商圈，規劃24層住宅，主打2至3房產品，也是目前市場上少數推出小坪數2房產品的建案，極具指標性。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲台中進場個案總銷預估剩下600億元，相較去年約900億元，年減3成。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

另外，誠邑築建設於崇德路一段、漢口路四段推出「嶼76 The Island」，攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV打造國際級住宅，全案共76戶，規劃37至46坪、2至3房產品，總銷約28億元。

冠德建設推出的「崇德綻」採先建後售模式，鎖定在地首換族與菁英族需求，規劃地上24層黃金級綠建築，主力產品為3至4房格局，總銷預估70億元。光是崇德商圈3大案，總銷就逼近248億元。

「富宇映月」代銷業者黃丹青分析：「崇德商圈之所以在今年檔期吸引建商集中推案，主要關鍵在於區域具備成熟生活圈及交通紅利雙重優勢。」

另外，豐邑集團看準區域剛性需求不減，於329檔期推出總銷30億元的「景立方二期」。久樘開發也看好北屯發展，鎖定水湳段推出「久樘歐森」，總銷25億元。

▲▼ 台中329 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中329檔期此次大案集中北屯崇德商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，南屯成熟生活圈亦有新案接力，包括鉅陞建設推出的「鉅陞大蘊」，基地位於公益商圈，規劃2至3房產品，總銷約32億元；坤聯發建設向學路新案「文森匯」，基地鄰近IKEA及文心森林公園，總銷約18億元。

另外，南台中重鎮13期重劃區，則是由大陸建設「楓溪段案」，將攜手英國建築師Alison Brooks合作，以英式簇群式合院概念設計，為台灣首座英式合院聚落，全案總銷約46.7億元。

甲桂林廣告總經理周智柔表示：「房市雖然歷經政策調控與買氣盤整，但市場需求並未消失，而是轉向更重視產品特色與生活品質。」特別是在資金環境逐步回穩、股市表現持續強勢的背景下，高資產族群對於具稀缺性的住宅產品仍有高度興趣。

因此，對於大陸建設選擇在329檔期強勢進場，周智柔認為：「市場對第一季的看法其實沒有想像中悲觀。以台北市場來看，整體房市氛圍仍維持一定信心，加上總體經濟表現優於預期，GDP甚至有望上調至 8.63%，也讓資金動能持續存在。不少股市操盤手與高資產族群在去年投資獲利豐厚，今年資金更充裕，反而開始將目光轉向不動產配置。」

周智柔說：「實際銷售現場觀察，高資產客群出手仍相當精準，主要鎖定基地規模大、品牌建商、產品具特殊性的個案。隨著市場出現區域外溢效應，資金充沛的買方也更願意『挑好案下手』。」

看好烏日高鐵特區三鐵共構優勢的櫻花建設，329檔期也將推出「櫻花心綻」，規劃2~3房產品，總銷15億元。

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關鍵字：台中房市329檔期富宇映月崇德商圈推案分析

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