為何歐美居家看起來更有質感？不是裝潢貴　靠這3關鍵

▲為何歐美居家看起來更有質感？不是裝潢貴，靠這3關鍵 。

記者王威智／綜合報導

在 Instagram、Pinterest 或許多歐美生活雜誌中，經常能看到一種令人嚮往的居家氛圍：空間看起來不複雜，甚至沒有太多裝潢，但整體卻顯得舒服、有層次又耐看。沙發隨意擺著幾個抱枕，窗邊放著植物與畫作，餐桌上是簡單卻精緻的餐具，整個家散發出一種自然又輕鬆的生活感。

相較之下，許多亞洲住宅即使裝潢精緻、櫃體完整，卻常被認為少了一點「鬆弛感」。不少室內設計觀察也指出，這樣的差異其實不只是設計風格不同，更反映出不同的居家觀念與生活習慣。仔細觀察會發現，歐美居家空間之所以看起來輕鬆自在，往往來自三個關鍵差異。

▲歐美居家文化中，空間通常保持相對簡單。牆面多半維持純色設計，地板與基本家具配置簡潔。

預算分配不同：歐美更重視家具與生活物件
在不少亞洲住宅中，裝修往往從「裝潢工程」開始規劃。格局調整、木作櫃體、天花板設計與造型牆面，通常佔據裝修預算的大部分。等到空間完成後，家具、燈具或藝術品的預算往往所剩不多，只能簡單挑選。

但在歐美居家文化中，空間通常保持相對簡單。牆面多半維持純色設計，地板與基本家具配置簡潔，也較少看到整面牆的大型訂製櫃。這並不只是因為房屋坪數差異，而是公共空間被視為生活與交流的場域，而不是收納空間。

因此，許多家庭會將預算優先用在沙發、餐桌、燈具、藝術品、地毯或植物等生活物件上。這些元素不只是裝飾，更是日常生活的一部分，也讓空間能隨時間慢慢累積風格。這樣的設計方式還有一個好處，就是空間不容易過時，當想改變風格時，只需要更換家具或軟裝，而不必重新裝修。

▲▼過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一,IKEA,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

▲好看的餐具不只留給客人使用，在歐美家庭中，日常用品本身就是生活佈置的一部分。

日常用品本身，就是生活美感的一部分
另一個明顯差異，來自於對「生活用品」的態度。在不少家庭中，好看的餐具、杯子或盤子通常會被收在櫃子裡，只有客人來訪時才會拿出來使用，平日生活則使用最基本的器皿。

但在歐美生活文化中，日常用品本身就是生活風格的一部分。咖啡店常見的玻璃杯、陶瓷餐盤或木托盤，往往就是家裡每天使用的餐具。換句話說，生活本身就是佈置的一部分。

當家中的杯子、盤子、花瓶或托盤都具有一定設計感時，即使空間沒有刻意裝飾，也會自然呈現出一致的美感。這些細節隨著時間慢慢累積，整體生活氛圍就會出現微妙差異。

▲▼食材保存,冷凍技巧,食材保鮮,專家建議,食材冷凍,冷凍櫃,冷凍庫,冰箱,保鮮。（圖／Pexels）

▲每天使用的家電與設備，往往比裝潢更能影響居家生活感。

每天會使用的家電，才是生活質感關鍵
許多人在規劃居家空間時，會把大量預算投入裝潢，但卻忽略另一個每天都會接觸的部分就是家電。例如冰箱、咖啡機、烤箱或廚房設備，其實都是日常生活中頻繁使用的物件。

如果這些設備功能好、設計美觀，對生活品質的影響往往比裝潢更直接。不少人會發現，當家中有一台設計感十足的冰箱、一盞舒服的燈具或一台好用的咖啡機，生活的愉悅感會明顯提升，因為這些物件每天都在被使用，也會自然成為空間的一部分。

居家質感，其實來自生活本身
整體來看，歐美居家之所以看起來輕鬆自然，並不是因為裝潢特別昂貴，而是空間本身保留了更多生活的痕跡。一張舒服的沙發、一盞柔和的燈、一盆綠植、一套好看的餐具，甚至是一台每天都會使用的冰箱或咖啡機，看似普通的物件，其實才是組成生活氛圍的重要元素。

當空間不再只是展示設計，而是為生活服務，家的樣子也會慢慢變得更自然、更耐看。

