「新房15坪隔成3房」是常態？他看房驚呆　專家曝優勢：賣很好

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，最近在看雙北新建案，發現中和3房新成屋，主建物+陽台居然才17坪多，本來以為很扯了，沒想到永和另一間新成屋更誇張，3房2廳1衛，主建物僅13.91坪，不敢想像住在這樣的房子有多擁擠。對此，信義房屋專家表示，這樣的格局其實現在很夯，懂得規劃還是可以住得舒適，而且價格也能負擔。

新房子15坪內竟隔3房



有網友在PTT發文，最近在網路上瀏覽雙北新物件時，先看到中和一間新成屋，格局規劃為3房2廳1.5衛，主建物加上陽台，竟然只有17坪多，「本以為這已經有點扯了，沒想到另一間永和的新成屋更猛」。

原PO指出，同樣規劃為3房2廳，但衛浴數縮減為1衛，而主建物面積則僅有13.91坪，附屬建物1.66坪，「把雨遮扣掉的話，主建物+陽台頂多15坪吧，真的很難想像，現在的新房子室內坪數這麼小，硬要隔成3房，真的有人會買單嗎？現在新房子15坪內隔3房很常見嗎？」

貼文曝光，網友卻有不同的想法，「有三房需求，預算又不充足就會去買啊」、「斷捨離，不囤積雜物，少買垃圾」、「又不生小孩，住那麼大要幹嘛」、「其實不婚不生，一個人住這間剛好」、「雙北一大堆這種新建案，還都賣光光」、「建商就是配合市場需求啊，不然誰會推賣不出去的產品」、「小三房還是三房阿...小家庭至少還能多一個儲藏間」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在家庭人口數不多，加上精華區小宅當道之下，其實小3房賣得很好，也是很夯的物件，既然建案會這麼推，就代表接受度高。曾經理也提到，關鍵還是「實際可使用面積」與「空間規劃」，房子雖然小，但如果好好規劃，其實也夠用。