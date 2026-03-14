房市風向球失靈？南台灣329冷清　嘉南推案「剩個位數」

▲329檔期南部指標個案不多，僅高雄「國揚農16」、「遠雄蘴靚」、「森花園」，3案總銷規模落在百億元等級。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

329檔期向來被視為房市風向球，今年市場氛圍明顯轉冷。根據統計，南部指標個案不多，僅高雄「國揚農16」、「遠雄蘴靚」、「森花園」，3案總銷規模落在百億元等級，多數建商情願高掛免戰牌，台南總銷大減7成，嘉義、台南進場新案甚至10個指頭就數得完。

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根據《591新建案》統計南部各縣市表現，嘉義縣市329檔期僅3案進場，總銷金額約14.5億元，指標案包括「福德玖仰」及「侑霖建設水頭段案」，整體量體不大。

台南相對去年，僅在中西區有總銷70億的大樓案「百慶擎川」公開，過往推案熱區安南、永康則是一片靜悄悄，且329檔期僅6案公開，推案個數大幅縮水，年減73.9%，總銷金額僅97.4億元、年減70%，和過去遍地開花的盛況相比，明顯差了一大截。相較之下，高雄仍是南部329檔期主戰場。今年共有28案進場，推案個數年減3.4%，總銷金額達655.3億元、年減5.9%，減幅相對有限。

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，今年靠大型品牌建商持續進場撐住總銷，光是3場指標案「遠雄蘴靚」總銷120億元、「國揚農16」總銷120億元、「森花園」總銷90億元，合計就達330億元，幾乎撐起高雄329檔期半邊天。





▲南部329檔期小檔案。資料來源：《591新建案》。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

蔡博丞分析，大型建商本來就有固定推案節奏，不太會因短期市況變化就調整腳步，「遠雄蘴靚」位於楠梓，鄰近台積電設立的南科楠梓園區，規劃1房、20~21坪、2房、26~30坪、3房37~38坪，「國揚農16」位於農16，接待中心正積極趕工中，規劃20~44坪，2案均還未正式開案，已有不少民眾詢問。

而「森花園」位於高雄新市鎮，正對高雄都會公園，為新成屋案，近期也有不少民眾預約看屋，預計329檔期公開，由於品牌本身已有一定知名度，尚未正式登場就已累積不少關注度。

《591新建案》新聞課組長林哲緯分析，目前市場還是處在修正段，觀望氛圍相當濃厚，尤其南部地區在投資客退場、自住客精打細算下，交易量始終未見好轉。再加上前幾年推案高峰期累積的賣壓尚未去化完畢，也讓建商推案信心普遍有限，導致檔期吸引力大幅減弱，使得本次329推案力道明顯較往年收斂不少。

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