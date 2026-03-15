張旭嵐／年輕房貸族人少了　「幼齒戶長」卻越來越多

▲全台戶長人數約983.7萬人，其中25歲以下戶長達21.6萬人，比10年前增加11.2萬人。（示意圖／CFP）

文／《台灣房屋趨勢中心》執行長張旭嵐

根據內政部2025年第三季資料，全台戶長人數約983.7萬人，其中25歲以下戶長達21.6萬人，比10年前增加11.2萬人，等於翻倍成長。這當中新北市年輕戶長最多，達3萬8472人；其次是台中約2.8萬人、桃園約2.6萬人。若看比例，桃園則是年輕戶長占比最高的城市，達2.69%。

如果觀察聯徵中心25歲以下申貸人數，2025年前三季4158筆，佔所有樣本數的3.7%，而2015年同期則有4718筆，佔比4.6%，人數和佔比都縮水了，到底年輕戶長怎麼增加的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，我們先來討論戶籍的目的。

台灣的戶籍制度，是政府管理人口與公共資源的重要制度。早在日治時期就建立了戶口登記制度，而根據《戶籍法》的規定，戶籍的功能不只是「地址登記」，更是政府掌握人口結構的重要基礎，例如出生、死亡、遷徙、婚姻狀態與家庭組成等，都會透過戶籍資料進行管理。

同時，許多公共資源與公民權利，其實都與戶籍息息相關，例如投票權、學區分配、社會福利、租金補貼、兵役管理、甚至社會住宅申請等，多半都會以戶籍地作為依據。

▲許多公共資源與公民權利，其實都與戶籍息息相關。（示意圖／記者湯興漢攝）

一個家庭地址可以有多個戶籍，一般而言同戶內多半是一家人，過去也不乏為了學區而寄戶籍在親友家的情況。而所謂的「戶長」，其實只是一個戶籍單位的代表人。戶長只是行政上的代表角色，並不等於房屋所有人，也不代表財產權，說穿了就是誰來掛名，了不起的權利就是可以保管這張戶口名簿，有權來為該戶人口做戶籍異動。

也因此，「年輕戶長增加」並不一定等於「年輕屋主增加」，背後其實代表社會變化和房地產政策因素。

第一，家庭型態改變，小家庭成主流，小夫妻婚後不再與長輩同住，無論租屋或購屋，獨立設戶的比例越來越高。

其次，是購屋與理財觀念年輕化。近年新青安助成家，帶動首購族進場，也有不少家庭提早替子女規劃置產，房子登記在年輕人名下並設籍。

第三，分戶節稅潮，房屋稅條例修正後，多屋族持有成本提高，不少家庭透過「分戶設籍」方式，安排子女或家人成為戶長，以符合自住稅率條件。

第四，租屋族設籍增加。租賃專法規定，只要有實際居住事實，房東不得拒絕租客設籍、報稅或申請補貼，因此不少北漂青年在工作穩定後，在買房之前，基於選舉或是申請福利等考量，也可以在租屋處獨立設籍，自成戶長。

換句話說，「幼齒戶長」增加，不一定代表年輕人都買得起房，而是家庭結構、稅制政策與租屋制度改變，也反映出社會居住型態與房市結構也已經改變。

►張旭嵐小檔案

現職：台灣房屋趨勢中心執行長

經歷：1111人力銀行發言人、東森度假村行銷經理、TVB歐洲台普通話主播(倫敦)、生物科技公司行銷經理(上海)、東森電視台記者

學歷：英國羅浮堡大學行銷管理碩士、世新大學廣電系學士、台灣大學EiMBA碩士

▲台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐。（圖／台灣房屋提供）