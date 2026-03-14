全台3成弱勢找房難　台中364家業者祭免收服務費

▲全台灣租賃人口裡，約有25~30％的弱勢族群，包含長者、身心障礙等等，在實務上會遇到困難。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市地政局與台中市租服公會簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」，包括建立制度化的合作機制。透過弱勢安居媒合、免費法律諮詢及輔導業者合法化等措施，協力為市民打造優質、安全的租賃環境。

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台中市地政局長曾國鈞表示：「隨著外來就業、就學與新住民等多元族群，持續移入，在居住人口已突破286萬人的前提下，穩居全台第二大城市，衍生大量租屋需求。截至2025年底，本市實價登錄租約有效件數已達2萬4千餘件。」

▲台中市地政局長曾國鈞（右2）、台中市租服公會理事長張玉玲（中）與租服公會全聯會理事長劉貞君（右）共同出席合作意向簽約儀式。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，租服公會全聯會理事長劉貞君表示：「根據統計，全台灣租賃人口裡，約有25~30％的弱勢族群，包含長者、身心障礙等等，他們租屋確實在實務上會遇到困難。」

目前台中市合法執業中的租賃住宅服務業者達364家，台中市租服公會理事長張玉玲指出：「公會已在官網建立租屋平台公告會員公司，凡是弱勢戶透過合法業者媒合，將提供『免收服務費』的實質優惠，期盼未來能將弱勢戶的媒合占比推升至50%。」

此外，面對租屋糾紛頻傳，劉貞君指出：「全聯會正積極研議『優良房客認證』，將針對不擾鄰、準時繳租、愛惜屋況等優點進行評選，預計今年底前就會正式推行，降低租賃雙方的信任成本。」

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