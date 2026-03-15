網傳「7折青年宅」要來了？國土署澄清：社宅仍只租不售

▲網路流傳「都更容獎可做市價7折青年宅」，國土署澄清這是錯誤訊息。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

針對部分網路社群與媒體流傳「政府研議放寬都市更新容積獎勵上限，並可作為市價7折出售的青年首購住宅」的說法，內政部國土管理署5日澄清，此一說法與事實不符。國土署強調，現行國家社會住宅政策仍維持「只租不售」原則，並未規劃以市價7折出售青年住宅。

國土署說明，行政院目前研議在現行法定基準容積1.5倍的範圍內，於特定條件下調整都市更新容積獎勵制度。政策核心在於「容積換公益」，即透過增加容積所帶來的開發利益，要求開發者提供實質公益回饋，例如興辦社會住宅等居住支持資源，使都市更新成果能回饋社會，而非單純增加市場銷售住宅。

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國土署指出，此政策設計主要目標是擴大公共利益並強化居住支持體系，協助一定所得及經濟條件的家庭改善居住問題，並非以優惠價格出售住宅。

對於部分報導提到的「可負擔供出售住宅」模式，國土署表示，該類措施是部分地方政府依自治權限另行規劃的政策工具，與中央此次以社會住宅為主軸的都市更新容積獎勵制度不同，制度設計與法源依據皆不相同，不宜混淆。

此外，國土署表示，未來若放寬都市更新容積獎勵，也會同步強化整合與輔導機制，協助住戶自行主導都市更新，包括降低專業整合、資金籌措與權責協調等實務困難，以提高更新推動效率與可行性。

國土署最後重申，中央目前沒有規劃以市價7折出售青年住宅，呼籲外界勿誤解或散播不實資訊。