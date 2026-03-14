中南部買房「郊區透天 or 市區新公寓」　一票秒選前者：有潛力

▲該買透天還是公寓？（示意圖／Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

電梯大樓、透天與公寓各有支持者，真正重要的還是回到自身需求與生活習慣，挑出最適合自己的房子。一名住在中南部的網友表示，目前有兩個物件猶豫，價格差不多，一間是屋齡25年的透天厝，日常採買車程約20分鐘；另一間則是市區的全新2房公寓。對此，信義房屋專家建議，選透天比較好，而且有潛力。

透天與新公寓難抉擇

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有網友在臉書社團「買房知識家」發文，一間是屋齡25年的透天厝，總價落在800多萬元，地點比較外圍，若要出門買東西，車程大約需要20分鐘，且房子還得另外花錢整理，包括線路要重新拉設，前方停車空間的水泥、油漆等也都要重新施作，買下後仍須再投入一筆整修費用。

另一間則是市區的全新公寓，原PO透露，格局是2房，價格和透天厝差不多，生活機能算不錯，「第一次看房好難選擇，請問住中南部的，你們會怎麼選？」

貼文曝光，多數網友推薦透天厝，「買郊區的透天，現在新公寓公設比公用電管理費都很貴，還會管東管西房子就像是租的感覺很差」、「我會選郊區新透天，不會買舊的」、「大樓吵，住了會很焦慮，我選透天」。也有部分網友指出，「秒選市區，以後也好賣」、「如果你要自住，挑自己喜歡就好」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中南部的話買透天比較好，有潛力之外也是主流商品，「畢竟是自己的房子」，公寓的市場就沒那麼好了，不過就是很實用，「如果是我的話，我會買透天」。