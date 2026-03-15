南港100戶「2500萬3房」　申購資格曝

▲台灣金聯首推20戶婚育宅，雙北就有6戶，申購門檻較低，育兒家庭受惠大。



圖文／鏡週刊

台灣金聯連續第16年舉辦的平價宅標售已於11日開跑，今年平價宅仍釋出100戶，售價略低於市價、約92折，並且首度撥出20戶做為「婚育宅」，提供育兒家庭申購。房市專家認為，今年房市政策仍未鬆綁，整體房市走弱，比行情低不到1成的幅度，標售熱度恐怕不如以往，但是婚育宅申購門檻較低，對於育兒家庭受惠最大。

「今（11）日申購開跑，一早詢問電話大量湧入，我都跟民眾說不急不急！申購至4/7截止，這次設限一人只能申購一戶，所以先去現場看屋最重要！」台灣金聯資產管理二部資深經理陳玉玫說，申購金聯平價宅，只要付保證金3萬元和手續費1,000元共3.1萬元，成交也不用支付買方服務費，「加減省荷包啊！」

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相較於以往可申購多戶，今年改為一人限購一戶，因此陳玉玫建議多看屋、選擇最喜愛的一戶再下手。

從往年金聯平價宅申購熱度來看，2023年平價宅申購總共吸引3千多封投標單，2024平價宅申購更一舉衝到近4,800封標單，2025年則受到房貸政策緊縮影響，約1,700位買家登記投標。

「今年平價宅仍釋出100戶對外標售，這次針對婚育族群的限定款平價宅（婚育宅）與一般款平價宅，標售狀況可視為今年的房市風向球。」信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德觀察，首度推出的20戶婚育宅，雙北就有6戶，申購門檻2擇1並不難達成，值得育兒家庭入手。

門檻1是，民眾於4/7登記截止日前的2年，也就是在民國113年4月8日之後至今2年期間結婚的夫妻，可享申購資格；門檻2是，家有0～6歲的學齡前孩童，即符合條件，「懷孕中的孕婦，以孕婦手冊為證明，也可申購婚育宅。」陳玉玫說，只要2大門檻符合1項，就能申購婚育宅。

曾敬德推薦編號4號的婚育宅，物件位於北市南港區的南港花園國宅溫馨三房，總價2,527萬元，權狀坪數38.86坪，換算單價為每坪65.03萬元。「去年至今該社區實價揭露約有16筆，這類型產品三房有陽台、又可2年1次抽籤車位，總價在2千多萬元，屋齡不到30年，在市場上需求穩定。」曾敬德評估，在剛性需求下，這類標的較吸睛，能吸引買方進場投標。

然而，開價比行情低不到1成的幅度，標售熱度恐怕不如以往，以南港婚育宅單價每坪65.03萬元來看，周邊實登價每坪63.52萬元～66.67萬元，與市價差距不大。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，以往房價高漲，金聯釋出的物件雖僅約市價92折，但消費者都能感受到打折力道，惟近期受央行信用管制等施政衝擊，房市價量修正，成屋屋主開價上多有1～2成的較大讓利空間，令此次低於市價8％（打92折）的平價宅，吸引力略顯不足。

金聯平價宅釋出百戶平價宅

資料來源：台灣金聯



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