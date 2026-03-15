金聯平價宅100戶申購開跑！北市「2500萬3房」　5大步驟曝光

▲金聯平價宅共釋出100戶，其中位於北市南港區的南港花園國宅溫馨三房，總價2,527萬元。

圖文／鏡週刊

今年台灣金聯平價住宅共釋出100戶，其中北北桃就占47戶，交通便利的捷運宅、總價千萬元以下等物件，成為市場關注的焦點；而金聯平價宅每年都吸引民眾搶申購，本刊教你掌握3大步驟、釐清資格條件，避免申購落空。

想要買到平價宅，光是荷包有錢是不夠的，還得看懂申購規則，台灣金聯資產管理二部資深經理陳玉玫提醒，今年有2項規定：一人限申購一戶；申購後僅供自住，不可出租。

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1、3.1 萬入場券，圓成家夢

自3/11～4/7申購期間，民眾備妥保證金3萬元+手續費1,000元，總共繳付3.1萬元即可申購，「手續費不會退還，但若未中籤者，我們會歸還3萬元的保證金。」陳玉玫說，相較於傳統標案需要喊價競標，金聯採用「固定價格、抽籤決定」的方式，自住民眾不必在價格戰中廝殺，算是個友善的購屋管道。

「平價宅的屋況，金聯都會整理好，而且確保產權完整，民眾可省下一筆整修費用，也買得安心。」大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，金聯平價宅的定價經第三方鑑價，價格仍屬公正，加上有屋況完整、產權分明等優勢，因此在整體房市趨冷之際，仍能受到精打細算的購屋族青睞。

2、一人限購一戶

今年新規嚴格限制身分，100戶平價宅有80戶一般住宅、20戶婚育住宅，一般民眾只能在80戶的平價宅中擇一，而婚育家庭選擇較多，可選擇專屬的20戶或一般戶80戶，但同樣有「一人限購一戶」的規則。

為提供年輕家庭購屋的機會，金聯釋出20戶的婚育宅，申請條件是2年內結婚或育有0～6歲幼兒，資格2選1，達到門檻即可申購，申購時附上全戶戶籍謄本或孕婦健康手冊。

3、6家銀行承辦房貸

這次最低總價物件，位於台東知本的溫泉套房，總價123萬～128萬元，業者認為是市場上少見的超低總價住宅，但權狀面積14.53坪、低於15坪的小宅套房等物件，多數銀行不願承作甚至不收件，民眾要審慎評估。

而為協助申購民眾順利取得房貸貸款，台灣金聯擴大邀請5家銀行及1家農會（土銀、華銀、彰銀、臺企銀、聯邦銀及北投區農會），提供融資服務，「得標後會在5/4簽約，民眾支付買賣價金的10％，再於簽約的50天內繳付10％為用印款，而最後的80％，金聯從原本的90天延至120天內付清餘款，讓民眾在限貸令的影響之下，減輕籌措資金的壓力。」陳玉玫說。

金聯平價宅申購流程5步驟

資料來源：台灣金聯



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