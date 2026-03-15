Booking、Agoda常出包？老手推「日本訂房神站」：房源多又便宜

▲原PO求問網上訂飯店，怎樣才不會踩雷。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，平常訂日本飯店多用Booking或Agoda，但常聽聞發生出包狀況，加上Trip.com被指是中資平台，讓他猶豫發問還能用什麼網站。貼文釣出一票旅遊老手分享，最安心其實是飯店官網，另外Rakuten Travel、一休.com等，價格相較便宜；有人則大推「Jalan很多神奇房源，越冷門的區域越好用」。

一名網友在Threads表示，自己平常訂房多半使用Booking或Agoda，但時常聽聞有人遇到訂單被取消、房型與實際不符等問題，因此開始擔心平台穩定性。至於Trip.com，雖然價格常常比較便宜，但因為被指是中資平台，讓原PO有點猶豫，因此忍不住詢問，「常常飛日本的旅遊達人都用什麼訂房網？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

內行大推3平台 Rakuten、Jalan、一休都上榜



貼文曝光後，吸引許多旅遊老手留言分享經驗，「飯店官網最安心，日本蠻多都可當日再付款（連訂金都不需先付）」、「最常用Booking，目前沒出包；東橫inn、飯店官網。若是找不到想要的房源，用過樂天、jalan，最近去沖繩用了一休.com」、「Jalan，很多神奇房源，越冷門的區域越好用」、「推薦一休.com，價格漂亮」、「9成東橫，1成Jalen+飯店官網」、「直接從飯店官網訂，現在很多都有繁中介面了」。

也有神人直呼，「主要用Rakuten（最便宜）；Jalan（比較貴，但有很多偏門旅館rakuten沒有，房源缺時用）；近畿日本（比較多類似民宿或部份不太喜歡接外國遊客訂單的旅館都會有）；Klook（部分酒店特別會員折扣時會比Rakuten便宜）」。