婚後想買3房　預算1500萬「考慮鳳鳴重劃區」！內行曝2缺點勸退

▲鳳鳴重劃區。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，自己約30歲出頭，近期有結婚與生小孩的規劃，自己在華亞科技園區上班，女友在台北上班，娘家則在樹林，目前考慮在新北市鶯歌鳳鳴重劃區買房子，想知道合不合適。對此，信義房屋專家表示，交通上有火車很方便，但如果要生小孩的話，學區就沒那麼好，可以考慮其他的重劃區。

婚後想買房在鶯歌鳳鳴重劃區

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有網友在Dcard發文，目前與女友暫住在中永和的老家，自己在華亞科技園區上班，女友在台北上班，娘家位於樹林，打算買房結婚生子，目前考慮鶯歌鳳鳴重劃區，離女友家人近，生小孩後可以就近照顧，女友上班可以搭火車，「預算是1500~1800萬，想買3房，新古預售都可」。

他表示，想知道有沒有住在鳳鳴重劃區的人，可以分享實際生活的狀況，「是個適合起家的地方嗎？」

貼文曝光，網友反而推薦龜山、樹林區，學區完善交通離台北也比較近，「鳳鳴有個缺點，自強號不會停，如果你老婆未來要通勤上班，不太適合，樹林鶯歌可能好一些」、「龜山的優勢是你的預算可以買到比較年輕的屋齡，但生活機能相對較差，樹林的優勢是交通跟生活機能便利太多了但基本上會以中古屋為主」、「我會建議買在樹林到華亞之間的龜山、新莊、樹林」、「鳳鳴那一站火車每天出門一定要搭上特定班次才能準時上班，容錯很低喔」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然附近有火車，但交通上還是稍稍不方便，畢竟跟捷運不能比，「就看原PO的女友能不能習慣」；另外，鳳鳴重劃區的學區不太好，如果要生小孩的話要好好思考，可以多看看其他便宜的重劃區。