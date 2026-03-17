ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

勸不聽！萬華屋主深信「國際原油大賺」　2年後繼承房淪法拍

▲▼ 青年公園 。（圖／記者項瀚攝）

▲萬華「青年新城國宅」11樓戶遭到法拍，一拍流標，馬上要進行二拍。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

萬華「青年新城國宅」11樓戶遭到法拍，一拍流標，馬上要進行二拍。業者透露，2年前屋主要辦二胎，稱投資國際原油買賣，很快就有大錢進來，「當時我就覺得是詐騙，沒有替他辦，沒想到2年後房子被法拍，推測屋主後來找了其他人辦，又遭投資詐騙，房子才被拍賣。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬華「青年新城國宅」11樓戶遭到法拍，該屋權狀34坪，一拍底價2540萬元流標，二拍底價2035萬元將在3月24日執行。經查謄本，屋主為蔡姓自然人，房產在2020年透過繼承取得。

鑫創資產總經理黃瑋諭回憶：「2年前曾與該屋主接觸過，他想要辦理民間二胎，當時詢問借款目的等資訊時，他說『問那麼多幹嘛！你們又不懂』。」

黃瑋諭回憶：「之後屋主才透露『我們在做國際原油買賣，要從海森威進口到大陸，要借就借、不借就算了，只是短期調度，大錢很快就進帳了』，當時我與辦理二胎的友人勸屋主『聽起來是被詐騙，我們覺得你好像被騙了』。」

不過，黃瑋諭表示：「當時屋主應該是沒有聽進去，友人最後也沒有替他辦理二胎，沒想到2年後這間房子遭到法拍，推測很有可能屋主最後找了其他人辦二胎，但又遇到投資詐騙，還不出二胎的錢，因此房產被法拍。」

黃瑋諭指出：「該屋拍賣原因為給付票款，抵押債權分別為中和農會以及2位自然人，推測後者很可能就是二胎業者；中和農會設定金額840萬元、2位自然人共1800萬元。」

黃瑋諭表示：「該物件被第二順位的債權人查封，擔保債權總金額達2640萬元，推估欠款2200萬元，如今該屋二拍底價降到2035萬元，單就此物件的債權來看，第三順位債務人恐怕拿不回所有款項。」

▲▼ 青年公園 。（圖／記者項瀚攝）

▲萬華「青年新城國宅」緊鄰青年公園，環境條件佳。（圖／記者項瀚攝）

該屋二拍底價2035萬元有機會拍掉嗎？台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「該物件二拍底價每坪59.9萬元，青年新城國宅緊鄰青年公園，環境及生活機能不錯，又有捷運萬大線建設利多，觀察過去曾出現7字頭成交價碼，但近來房市冷清，還是存有二拍流標的可能性。」

劉家豪指出：「萬華青年公園屬於台北市房價相對親民的區塊，新建案成交行情9字頭，中古大樓則落在5~7字頭區間；另外還有不少公寓產品，成交價多落在5字頭，少部分4~5樓、屋況較差、地段較偏的物件，有機會成交4字頭。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲萬華「青年新城國宅」法拍資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

關鍵字：萬華國宅法拍二胎借款投資詐騙房市行情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

勸不聽！萬華屋主深信「國際原油大賺」　2年後繼承房淪法拍

萬華「青年新城國宅」11樓戶遭到法拍，一拍流標，馬上要進行二拍。業者透露，2年前屋主要辦二胎，稱投資國際原油買賣，很快就有大錢進來，「當時我就覺得是詐騙，沒有替他辦，沒想到2年後房子被法拍，推測屋主後來找了其他人辦，又遭投資詐騙，房子才被拍賣。」

27分鐘前

全台「新巨蛋」總盤點　台中進度最快

地方政府掀起「孵蛋潮」，盼帶動棒球觀賽人口與賽事能量，連帶促進地方經濟發展。本刊調查，包括新北、台中、桃園都有意跟進「孵蛋」，新竹市也喊話要打造小巨蛋，高雄市則推出「澄清湖運動休閒園區計畫」，規劃結合捷運、飯店、商場打造複合式的運動休閒園區。

2小時前

中東戰火衝擊！英國房市需求「跳水」　能源飆漲恐推升房貸利率

英國房地產市場在近期地緣政治動盪下顯著失速。根據最新公布的一項最新調查顯示，受中東衝突後續影響，加上能源價格飆升可能帶動房貸利率進一步調升，英國購屋者信心遭到重挫，市場需求已出現明顯下滑。

13小時前

22歲女改住養老院「房租不到1000」一住2年！　模式曝光

中國大陸江西省22歲女子張瑾2023年落腳蘇州後，意外發現一家養老院招募青年志願者，只需每月支付約200人民幣（約新台幣910元）的房租，就能入住原本月租約2000人民幣（約新台幣9100元）的房間。這種以「陪伴換房租」的模式不僅讓她成功擺脫經濟重擔，更在與長者的互動中獲得滿滿的情緒價值。

14小時前

砸60億買下信義區萬坪商辦　興富發：5成待租「單價2千UP」

興富發（2542）布局收益性不動產，今（16日）代子公司公告以60億元買下松仁路「全球人壽」大樓，土地面積千坪、建物面積達萬坪規模。興富發表示，該大樓地段精華，外觀、內裝條件維持得相當不錯，目前約有5成待租，將以租金單價2~3千元釋出。

15小時前

北市首件都更案土方推薦送台北港　市府出手解套「土方之亂」

北市都更處5日表示，為協助都市更新工程處理營建剩餘土石方問題，市府已於3月初完成首件都更案推薦作業，並將土石方運送至台北港申請收容。市府也將同步蒐集申請過程中的相關意見，持續檢討並優化整體作業流程。

15小時前

屏東科學園區再迎50億投資　周邊建商搶地布局

屏東科學園區再迎大咖進駐。全球醫藥級生物緩衝劑指標企業聚和國際16日舉行新廠動土典禮，宣布砸下50億元、力拚2027年底完工。隨著屏科產業聚落成形，房市也提前反應，專家透露，附近新重劃區已有建商提前插旗卡位。

16小時前

努力賺錢存到頭期款「卻不想買房」　他改做1件事！全場一致認同

一名網友分享，在尚未存到頭期款時，對買房充滿期待，認為只要達成目標，人生就能穩定下來，但當真正存到頭期款後，心態卻出現轉變，反而不再急著購屋，開始重新思考房產與資金配置的優先順序，決定先把錢拿去買ETF，「不是不想買，只是覺得時間還沒到」，貼文掀起討論。

17小時前

網友預言：房市年底重演2018初升段　掀兩派論戰

房市買氣低迷，批踢踢網友預言年底恐現「初升段」，好地段物件率先回溫，掀買空交鋒，這一說法也引起網友兩派不同看法。

17小時前

全台1月預售3106件　信義：連4月守底線進「築底期」

預售市場交易量不再縮減，觀察1月雖年減少26%，但達連續4個月都守住3千件，反映預售市場明顯量縮後，也開始進入築底期。信義房屋專家表示，目前市場上呈現個案表現，品牌建商、大面積基地、平面車位與價格有競爭優勢的個案，仍有機會順銷。

17小時前

【親生和親自生的分別】媽媽沒草莓吃...霸總兒子秒拿爸爸的來補位

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

22歲女改住養老院　每月房租不..

土方清運費飆漲3倍！　台中建商..

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節..

平價港點「點22」破產清算　高..

賣老舊透天！房仲「1話術」她喊..

努力存到頭期款「卻不想買房」　..

浴室黴菌怎麼清？專家大推2日用..

Agoda常出包？老手推「日本..

擁1200萬「卻買不了蛋黃區透..

下雨「水全灌陽台」！女求償46..

ETtoday房產雲

最新新聞more

勸不聽！萬華屋主深信「國際原油..

全台「新巨蛋」總盤點　台中進度..

中東戰火衝擊　英國房市需求「跳..

22歲女改住養老院　每月房租不..

砸60億買下信義區萬坪商辦　興..

都更土方有解！北市首案送台北港..

屏東科學園區再迎50億投資　周..

努力存到頭期款「卻不想買房」　..

網友預言：房市年底重演2018..

全台1月預售3106件　信義：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366