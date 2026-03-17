勸不聽！萬華屋主深信「國際原油大賺」　2年後繼承房淪法拍

▲萬華「青年新城國宅」11樓戶遭到法拍，一拍流標，馬上要進行二拍。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

萬華「青年新城國宅」11樓戶遭到法拍，一拍流標，馬上要進行二拍。業者透露，2年前屋主要辦二胎，稱投資國際原油買賣，很快就有大錢進來，「當時我就覺得是詐騙，沒有替他辦，沒想到2年後房子被法拍，推測屋主後來找了其他人辦，又遭投資詐騙，房子才被拍賣。」

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萬華「青年新城國宅」11樓戶遭到法拍，該屋權狀34坪，一拍底價2540萬元流標，二拍底價2035萬元將在3月24日執行。經查謄本，屋主為蔡姓自然人，房產在2020年透過繼承取得。

鑫創資產總經理黃瑋諭回憶：「2年前曾與該屋主接觸過，他想要辦理民間二胎，當時詢問借款目的等資訊時，他說『問那麼多幹嘛！你們又不懂』。」

黃瑋諭回憶：「之後屋主才透露『我們在做國際原油買賣，要從海森威進口到大陸，要借就借、不借就算了，只是短期調度，大錢很快就進帳了』，當時我與辦理二胎的友人勸屋主『聽起來是被詐騙，我們覺得你好像被騙了』。」

不過，黃瑋諭表示：「當時屋主應該是沒有聽進去，友人最後也沒有替他辦理二胎，沒想到2年後這間房子遭到法拍，推測很有可能屋主最後找了其他人辦二胎，但又遇到投資詐騙，還不出二胎的錢，因此房產被法拍。」

黃瑋諭指出：「該屋拍賣原因為給付票款，抵押債權分別為中和農會以及2位自然人，推測後者很可能就是二胎業者；中和農會設定金額840萬元、2位自然人共1800萬元。」

黃瑋諭表示：「該物件被第二順位的債權人查封，擔保債權總金額達2640萬元，推估欠款2200萬元，如今該屋二拍底價降到2035萬元，單就此物件的債權來看，第三順位債務人恐怕拿不回所有款項。」

▲萬華「青年新城國宅」緊鄰青年公園，環境條件佳。（圖／記者項瀚攝）

該屋二拍底價2035萬元有機會拍掉嗎？台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「該物件二拍底價每坪59.9萬元，青年新城國宅緊鄰青年公園，環境及生活機能不錯，又有捷運萬大線建設利多，觀察過去曾出現7字頭成交價碼，但近來房市冷清，還是存有二拍流標的可能性。」

劉家豪指出：「萬華青年公園屬於台北市房價相對親民的區塊，新建案成交行情9字頭，中古大樓則落在5~7字頭區間；另外還有不少公寓產品，成交價多落在5字頭，少部分4~5樓、屋況較差、地段較偏的物件，有機會成交4字頭。」

▲萬華「青年新城國宅」法拍資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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