買房再等？近8成民眾認「明年再進場」　房價看跌比例僅17％

▲房仲民調顯示，看漲房價比例達32.2％，較前一季大幅提升逾10%，看跌比例僅17%。（示意圖／記者張菱育攝）

記者項瀚／綜合報導

房市信心回來了？房仲民調顯示，看漲房價比例達32.2％，較前一季大幅提升逾10%，看跌比例僅17%。但77.8%受訪者認為應「至少再等1年」才是理想進場時機，顯示儘管多數民眾認同房價大跌不易，但在實際決策上仍傾向審慎觀望。

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中信房屋最新宅調查顯示，針對下一季度房價預期，本次統計看漲比例達32.2%，較前一季的20.3%大幅提升逾10％。而看跌

然而，在進場意願上，市場觀望氣氛卻仍顯濃厚，77.8%受訪者認為應「至少再等1年」才是理想進場時機，該比例較上季的 73.7%微幅上升。

中信房屋研展室副理莊思敏指出：「統計結果顯示，在當前市場環境下，儘管多數民眾認同房價大跌不易，但在實際決策上仍傾向審慎觀望。」

▲▼中信房屋針對2026年首季房市的民調整理。（圖／中信房屋提供）

莊思敏表示：「近期台股表現熱絡，市場資金動能充沛，加上台灣整體經濟成長表現穩健，為房市提供了堅實的經濟支撐。同時，民眾對通膨的預期心理，以及持續高漲的營建成本，也進一步推升了房價看漲的比例。」

不過，莊思敏表示：「當前國際政經局勢仍存在諸多不確定因素，此外台灣房價仍處於相對高檔，銀行放貸態度保守，央行信用管制措施也未放寬，導致購屋民眾的貸款申辦門檻大幅增加。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房市歷經1年半的沈寂與修正，市場也習慣了銀行緊縮的貸款環境，2026年房市不敢說明顯復甦，但至少普遍認為不會再更糟，最悲觀的情緒已經過去。」

曾敬德預期：「2026年房市交易量將逐步回溫，但市場仍為自用當道，價格大機率還是呈現盤整格局，接下來就要看央行理監事會議有沒有新的訊息釋出了。」

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