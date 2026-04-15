女砸4千萬買加州海景宅　視野越來越好「鄰居家下沉了」

▲女子買下一棟可以眺望太平洋的海景住宅，價格低於當地行情。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州45歲女子史都華（Eilen Stewart）看上一棟可以從客廳眺望湛藍太平洋的海景住宅，不但有寬敞空間供孩子玩耍，還能替自己打造陶瓷與金屬工藝工作室，售價只要150萬美元，低於附近行情價。她與丈夫2024年用130萬美元（約新台幣4160萬元）購入，卻也發現房價低廉背後的殘酷事實。

紐約時報報導，這間房子就位在葡萄牙灣社區（Portuguese Bend），史都華與丈夫先前曾翻修過房子，加上如今這棟海景宅看起來也相對完好，學區優，孩子也能在鄰居家之間來回玩耍，還可見到孔雀、馬匹，生活環境相當不錯，也愛上這裡，便在2024年5月出價130萬美元購入。

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只不過這間房子的所在地正面臨地質問題，當地土地正以前所未見的速度滑動中，甚至部分地區的速度來到每周1英尺（約30公分），住家出現裂縫或倒塌的威脅迫在眉睫，電力線路甚至可能永遠無法恢復。葡萄牙灣社區的位置就在全美最大的住宅活躍山體滑坡區之一，許多原本住在這裡的居民早已搬離，地質風險也讓當地房價低上許多，但也吸引一群願意承擔風險的買家，以超低價搶進海景宅。

史都華一家搬進這間住處之後，就發現房子一角下方土地有狀況，院子的一部分正在下陷，到了2024年夏天，社區大範圍區域的瓦斯電力供應被切斷，包括史都華家。她直言，「說實話，我壓根沒想過會發生這種事」，在買房之後已經花費約20萬美元進行修繕，包括安裝太陽能板、把房子架高在鋼樑結構上。

史都華堅持不搬家，堅稱市府若覺得不安全，就該動用徵收權把當地居民的房子買下來。當她從屋內客廳望向大海時，可遠眺卡塔琳娜島（Catalina Island），也能看見遠處海面上往來的船隻，且視野越來越好，因為她家正對面的房子已下沉數英尺。