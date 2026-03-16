逢甲「地球村廣場」遭法拍！創辦人捲債務糾紛　底價破8億





▲位於逢甲商圈的「地球村廣場」以底價8.69億元、4月8號進入法院一拍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

創立於1987年的地球村美日語，過去全台分校林立，是不少逢甲人的共同記憶。不過近期隨著創辦人陳中義捲入債務糾紛，與品牌相關的不動產也浮上檯面。其中，位於逢甲商圈的「地球村廣場」以底價8.69億元、4月8號進入法院一拍。

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根據法院公告，該標的位於西屯區福星路526巷，為地上2層樓商業建物，建物坪數約917.03坪，持分土地約333.05坪，一拍拍賣底價約8.69億元。

根據法院筆錄，現場債務人員工表示，整棟建物目前皆由債務人使用，並未出租。內部空間分為兩個獨立區域，其中一區曾作為地球村補習班使用，另一區則為不同用途空間，兩區之間並未直接相通。執行人員勘查時雖發現疑似連通門，但無法開啟確認。

▲另一指標公益路上的地球村美日語，也在2023年時事件爆發時就撤租，如今租給餐飲業。（圖／記者陳筱惠攝）

該建物過去曾以「地球村廣場」形式營運，隨著逢甲商圈型態變化，空間用途也多次調整。例如1樓攤位曾整合改裝為「天空文創市集」，之後又轉型為「環球商店街」，反映商圈消費型態與業態更替。

知情人士指出，陳中義因資金周轉問題，曾透過友人以土地作為擔保向一名牙醫借款，雙方後續衍生債務糾紛並引發社會關注，也使相關資產被法院查封拍賣。另一指標公益路上的地球村美日語，也在2023年時事件爆發時就撤租。

寬頻房訊發言人徐華辰指出：「逢甲商圈向來是台中最具代表性的商業熱區之一，此次法拍標的底價高達8.69億元，不僅是近10年逢甲商圈法拍案件中的次高紀錄，也是近8年來最高的一拍底價。未來是否順利拍定，以及成交價格落點，都可能成為觀察逢甲商圈商用不動產行情的重要指標。」

▲逢甲福星路的地球村美語進入法拍程序。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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