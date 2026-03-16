平價港點「點22」破產清算　高雄首間分店倒閉現況曝

▲連鎖港式餐廳「點22」高雄首店已熄燈，屋主重新開出月租金13.8萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

連鎖港式餐廳「點22」去年底因資金週轉不佳，宣布進入破產清算程序，6間直營店全面歇業。高雄鹽埕七賢店2024年才開幕，為該品牌首間高雄分店，沒想到今年初也無預警熄燈，全面退出高雄市場，屋主已重新開出月租金13.8萬元招租。

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連鎖港式餐廳「點22」創立於2022年，海內外分店數一度超過25間，去年底該品牌爆出資金周轉困難，宣布破產清算，並傳出積欠員工薪資，全台6間直營店全面歇業。高雄鹽埕七賢店位於鹽埕區七賢三路，為該品牌進軍高雄首間加盟店。

▲高雄鹽埕七賢店2024年9月開幕，主打平價、開到凌晨2點的港式宵夜餐廳，常常吸引一票夜貓族用餐。（圖／翻攝自Google Maps）

該店2024年9月開幕，主打平價、開到凌晨2點的港式宵夜餐廳，常常吸引一票夜貓族用餐，不料才開店1年多，今年初突歇業，不少在地人都十分惋惜少了一個宵夜據點，目前該品牌已全面退出高雄市場，全台還有三峽民生、桃園中山店。

實地走訪現場，原本的餐廳招牌已撤除，店面門口掛上醒目的招租布條。根據租賃資料，該店為三角窗店面，規劃1、2樓空間，總使用坪數約118坪，其中1樓室內約50坪、騎樓約27.8坪，2樓約68坪，1、2樓開出月租金13.8萬元招租，若單租1樓月租金10.8萬元。

▲「點22」舊址招租小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，鹽埕區因為有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點，又有輕軌、捷運經過，交通非常方便，加上該區知名老店多，甚至可以從早餐吃到宵夜。

區域目前以透天店面為主，屋齡動輒50年起跳，鄭啟峯分析，若以一般透天型店面行情來看，鹽埕目前多落在月租約3~5萬元區間，大地坪、三角窗店面屬於特殊產品，較適合連鎖餐飲、知名零售品牌或需要廣告曝光效果的業種，一般小店承租壓力會比較大。

在地仲介透露，鹽埕雖有觀光客與在地居民支撐商圈消費，但不是高消費、高密度商圈，雖然有人流，但不是每一條路段都串連集市，只要月租金超過10萬元，待租期就會相對拉長。

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