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鳥籠宅退燒！　北市購屋族主流「黃金坪數」曝光

▲▼客廳旁茶水櫃可將木片移向，瞬間就多出了餐桌空間，兩木片結合茶水櫃，也可放置不少物品。（圖／特約記者黃尚斌攝）

▲房價高，家戶人口少，近年總價門檻低的小宅成為購屋主流，不過北市小宅交易顯示退燒跡象。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房價高，家戶人口少，近年總價門檻低的小宅成為購屋主流，不過北市小宅交易顯示退燒跡象，交易占比下滑3.2%。觀察各行政區，占比降低最多是中正區，大幅減少逾10%。

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台灣房屋集團趨勢中心根據內政部不動產資訊平台資料，統計近3年台北各行政區25坪以下的小宅交易筆數，2023年前三季台北市共5894筆，但是2025年同期卻減至4081筆，減幅逾3成。

占比方面小宅也出現縮減，從2023年前三季的54.3%，2025年同期減少至51.1%，佔比減少3.2%，而25~35坪的「家庭宅」比重上升，占比從25.8%增加至26.6%。

▲▼ 近3年台北各行政區25坪以下物件買賣移轉佔比變化 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲近3年台北各行政區25坪以下物件買賣移轉佔比變化。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「少子化加上高房價，導致近年小宅當道，不過小宅雖然總價門檻低，但是單價並不見得低，以台北市來說多已突破百萬元，因此不見得是自住最划算的選擇。」

此外，張旭嵐表示：「符合消防法規的新大樓公設比逼近40%，屋齡新但建坪小的物件，室內坪數空間更顯侷促，以三口之家的小家庭，基本需求多在2房或小3房，因此25~35坪的仍是自住市場主流。」

以行政區來說，中正區小宅佔比從2023年的64.3%，大幅減少11.7%，其他包括南港、中山、大安的小宅占比，也有4.5~4.9%的縮減幅度。

台灣房屋中正加盟店東李毅甫表示：「中正區過去不少建商推出小坪數產品，吸引投資型買方或買學區宅的家長，不過限貸令上路後，自用型客戶成為主力買盤，空間較大的25~35坪家庭宅需求提升。」

至於小宅交易量最多的區域為中山區，2025年前三季共有1006筆，居各區之冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「中山區屬台北市中心，機能便利，早期就興建不少小坪數大樓，釋出量大每年都有不小的交易量，且房價相對親民，5字頭、總價千萬元內就能買房，但要留意15坪以下物件在貸款上會比較嚴苛一些。」

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關鍵字：小宅小坪數台北市買氣占比台灣房屋信義房屋

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