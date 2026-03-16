土方清運費飆漲3倍！　台中建商撐不住「開放預售退戶」

▲1月1日因新制上路的「土方之亂」風波，後遺症逐漸浮現，影響不只停留在土資場與運輸端，更開始衝擊建案開發進度。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

1月1日因新制上路的「土方之亂」風波，後遺症逐漸浮現，影響不只停留在土資場與運輸端，更開始衝擊建案開發進度。市場傳出，有已預售，原訂即將動工的建案，已在「挖地基前夕」臨時踩煞車，並接受消費者退戶。

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「土方之亂」的最終處理廠，雖已有正式拍板定案地點，但實際執行上速度緩不濟急，根據《大臺中房市交易動態資訊平台》發布的最新數據，土方處理及開挖費用在整體營造成本中的佔比年增率遠超一般建材。

從此次329檔期不少個案選擇度過信用管制、土方之亂的風波，選擇延後開工，甚至重新評估開發時程，據了解，過去建案在開工前，通常會先完成土方去化規劃，包括外運至合法土資場或回填至其他工地，不少建商發現原本安排好的去化計畫突然「卡關」，導致工程無法如期推進。

中部也有個案預售屋已售10來筆，卻恰好面臨「土方之亂」，本預計在2月開工的基地，如今仍是圍籬高架，實際詢問業者，對方低調表示，受到土方之亂影響，地下室一挖，因安全顧慮，工程便不能停，貿然開工不是明智之舉。

除了安全顧慮，費用大增也是其中原因，春耕不動產總經理張良維指出：「台中的土方清運費在2026年初已飆漲至過去的2至3倍。不少開發商又必須在央行規定購地融資18個月內開工，建商即便因為土方問題無法去化而卡關，仍面臨利息加碼與限期開工的壓力。」

▲台中的土方清運費在2026年初已飆漲至過去的2至3倍，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

張良維說：台中目前的策略是『空間換取執法摩擦期』，透過開放臨時暫置與台中港支援，讓工地能繼續開挖，不至於全城停工。」

不論景氣反轉、土方之亂、信用管制等重拳，已購客、終端消費者的權益仍是針對開發商，在「挖地基前夕」臨時踩煞車，影響的是未來交屋時程，對此，該名業者無奈透露：「建商確實處於兩難境界，對於消費者，我們接受協商退戶，不扣費用。」

萬群地產董事長謝坤成則是透露：「未來光台中就面臨大量交屋的壓力，現階段的房市面臨『賣得出去、也要交得了屋』的窘境，不論是開發商的成本控管、消費者的信用條件，甚至銀行端的放款態度，都成為影響交屋順利與否的關鍵因素。」

他指出，在央行信用管制持續、銀行審貸趨嚴的情況下，即便建案順利銷售，仍可能在交屋階段面臨貸款成數不足、買方資金調度困難等問題，導致交屋節奏被迫拉長。

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