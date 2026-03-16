中東戰火衝擊！英國房市需求「跳水」　能源飆漲恐推升房貸利率

▲受中東衝突後續影響，加上能源價格飆升可能帶動房貸利率進一步調升，英國購屋者信心遭到重挫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國房地產市場在近期地緣政治動盪下顯著失速。根據最新公布的一項最新調查顯示，受中東衝突後續影響，加上能源價格飆升可能帶動房貸利率進一步調升，英國購屋者信心遭到重挫，市場需求已出現明顯下滑。

購屋需求大幅走跌 跌至去年12月以來新低

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根據《路透社》報導，皇家特許測量師學會（RICS）發布的最新指標顯示，2月份的「新買家諮詢指標」呈現大幅衰退，從1月份的-15驟降至-26。這項數據反映了買家詢問熱度的淨平衡值，而2月份的表現也是自去年12月以來的最低紀錄。

值得注意的是，這份針對特許測量師的調查期間為2月23日至3月9日，時間點正好跨越了2月28日美以對伊朗戰爭爆發的前後。

地緣政治惡化 能源價格推升利率風險

對於市場信心受挫，RICS市場研究與數據分析主管帕森斯（Tarrant Parsons）分析指出，地緣政治背景的惡化，顯然對市場信心造成了沉重打擊。此外，近期石油與能源價格的上漲，也進一步增加了房貸利率在更長時間內維持高位（higher for longer）的可能性。

房價預期持續看衰 房東委託案件陷低迷

除了買家諮詢量下滑，RICS的報告也揭露了英國房市的多項疲軟數據：

銷售預期：近期銷售預期降至淨平衡值-2，為去年11月以來最弱。

房價走勢：2月房價指標從1月的-10進一步跌至-12，表現遜於《路透社》先前預測的-9。

房價展望：短期房價預期從-6劇烈下滑至-18。

租屋市場：截至2月的三個月內，租客需求維持穩定，但新房東的委託案件仍處於深度負成長的低迷狀態。