屏東科學園區再迎50億投資　周邊建商搶地布局

▲屏東科學園區再迎大咖進駐。全球醫藥級生物緩衝劑指標企業聚和國際16日舉行新廠動土典禮。（圖／屏東縣政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

屏東科學園區再迎大咖進駐。全球醫藥級生物緩衝劑指標企業聚和國際16日舉行新廠動土典禮，宣布砸下50億元、力拚2027年底完工。隨著屏科產業聚落成形，房市也提前反應，專家透露，附近新重劃區已有建商提前插旗卡位。

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南科管理局長鄭秀絨表示，屏東科學園區建設持續推進，目前廠辦大樓工程同步進行，預計今年6月將有7家台積電半導體廠務供應鏈廠商動土，可望創造上千個就業機會，帶動區域產業與地方經濟成長。

16日聚和國際舉行新廠動土典禮，屏東縣長周春米表示，聚和國際深耕化學與生技材料領域超過50年，在全球最高階cGMP級（Current Good Manufacturing Practice）生物緩衝劑市場中為全球前2大供應商。

周春米表示，此次企業斥資逾50億元，分階段在屏東科學園區打造占地約6公頃的生產基地，未來投產後產能可望提升至目前2倍以上，並朝全球市占率25%以上的目標邁進。聚和國際董事長郭聰田表示，公司在台灣發展已逾50年，新廠力拼2027年底完工，將可為營運增添成長新動能。

▲屏科周邊房市近期以大武營市地重劃、和生市地重劃區最受矚目，除屏科外，還有屏東榮總醫院完工、高鐵延伸六塊厝等利多。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋高屏澎東區經研會會長古秀蘭表示，屏科周邊房市近期以大武營市地重劃區、和生市地重劃區最受矚目，除屏科外，還有屏東榮總醫院完工、高鐵延伸六塊厝等利多，形成屏東市新興重劃區，2重劃區目前已完工，但區域仍以空地為主，尚未有推案。古秀蘭說：「目前屏東市區房價已逐步站上3字頭，若未來產業與人口持續導入，新重劃區推案價格有機會再往上墊高。」

和生市地重劃區去年剛完工，未有土地標售，古秀蘭指出，大武營市地重劃已有建商陸續進場購地，包括福樂企業與中洲建設等都已卡位，地價落在38~46萬元，但目前仍以土地整備為主，均尚未推案。

古秀蘭分析，2大重劃區位於市中心，目前區域以透天、華廈最受歡迎，屋齡5年內透天總價多落在2000~2500萬元，華廈單價約30萬元上下，隨著科技園區與交通建設逐步到位，新重劃區發展備受矚目。

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