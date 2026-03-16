全台1月預售3106件　信義：連4月守底線進「築底期」

▲預售市場交易量不再縮減，觀察1月雖年減少26%，但達連續4個月都守住3千件。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

預售市場交易量不再縮減，觀察1月雖年減少26%，但達連續4個月都守住3千件，反映預售市場明顯量縮後，也開始進入築底期。信義房屋專家表示，目前市場上呈現個案表現，品牌建商、大面積基地、平面車位與價格有競爭優勢的個案，仍有機會順銷。

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信義房屋統計預售實價揭露數據，1月全台預售揭露數量為3106件，雖然仍年減26%，不過連續4個月都守住3千件，反映預售市場明顯量縮後，也開始進入築底期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「預售市場過去5年單月均量7600件，現在只有過去5年單月均量一半不到的水準，且連續10個月單月均量都在4千件以內，反映市場已經進入低量的築底期間。」

曾敬德表示：「329檔期開發商也不急著推案，目前市場上呈現個案表現的市況，品牌建商、大面積基地、平面車位與價格有競爭優勢的個案，仍有機會順銷，接下來就要觀察供給量比較大的區域，開發商會如何因應。」

▲全國預售實價揭露件數統計。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

觀察各地區表現，雙北市相對穩定，台北市1月年減13%、新北市年減15%。交易比較悶的區域則有桃園市533件、年減35%，台中市343件、年減31%，高雄市241件、年減幅達47%。

曾敬德表示：「近年房價飆漲的區域，尤其受到科技業投資帶動房價飆漲區，量縮幅度也相對明顯，顯示投資退場後，市場開始面對高漲的房價，自用型買方心態也更為謹慎，開發商的財務能力也會在這波修正中顯得格外重要。」

曾敬德接著表示：「多數的中大型開發商都有不景氣的經營經驗，應該可以順利度過，不過趁景氣熱絡才進場的小型開發商，籌資能力就會是一個關鍵。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「房市基本上已進入一個量能築底、價格盤整的格局，接下來要關注理監事會議的結果，若有利多釋出，將顯著鼓舞信心面，但若政策照舊，則將繼續維持現在的房市現況，但至少不至於再更差。」

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