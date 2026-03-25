借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線　幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

▲高雄幸福川首排景觀宅「皇逸居」，位於車站核心區、緊鄰百年名校高雄中學，繁華與靜謐共生，交織成稀有的生活軸線。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／高雄報導

荷蘭建築團隊Mecanoo操刀設計、1.5萬坪綠意覆蓋，高雄車站改頭換面，不再只是交通節點，而是城市的會客廳。隨著大都更計畫與高鐵南延高雄定案，三鐵共構的港都新門戶逐步成形。近期，冠德建設更拿下站前第一環圈3大開發權，宣告翻轉商圈的重要拼圖正式到位。

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▲高雄車站改頭換面，成為城市會客廳。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

房產專家張旭嵐指出，去年底高雄站前3棟大樓公辦都更案正式簽約，將參考日本六本木之丘概念，在專四、專五及商四基地打造「高雄之翼」，規劃住宅、商城及辦公室複合式大樓，總面積達2.9萬坪，預計引進購物中心，並設置「下沉花園」與車站廣場相連通，未來人流、物流、資金流在此匯集，可望展現出如東京一般的國際都市質感。

▲房產專家張旭嵐。

為了協助商圈復甦，市府也投入經費改善車站周邊人行步道、整併招牌、美化燈飾等，將中山路、博愛路打造為「高雄表參道」，重塑南北向產業動線的交會點。

▲高端商場與星級飯店進駐後，高雄新站特區補漲力道值得期待。

張旭嵐分析，高雄車站的地理位置，在城市發展中具有相對的關鍵性。朝北串接「左營高鐵科技之心」，南向緊連「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，等於鏈結半導體S廊帶核心，不只是旅客往來樞紐，也是高科技人才的流動軸線。隨著建設紅利一一兌現，高端商場與星級飯店進駐後，區域補漲力道值得期待。

▲皇品院建設指標新案「皇逸居」坐落於繁華與靜謐之間。

除了商圈與產業利多，高雄車站翻轉的城市動能也走進生活尺度。皇品院建設推出的指標新案「皇逸居」坐落於繁華與靜謐之間，交織成稀有的生活軸線。

▲皇品院建設董事長蔡仁哲。

「蓋房子最重要的是選對地點。」董事長蔡仁哲表示，「皇逸居」位於高雄車站三鐵共構核心區，鄰近未來冠德與日本森大廈合作的TOD開發案，以及站東商圈71期重劃區，基地同時緊鄰百年名校高雄中學，兼具交通、商業與人文學府資源，目前可說是全高雄最接近車站的住宅案。

▲▼「皇逸居」坐擁幸福川首排水岸景觀與永久棟距。





有別於站區第一排常見的高密度開發案，「皇逸居」導入日本東京「二巷宅」概念，在鬧中取靜的尺度裡，坐擁幸福川首排水岸景觀與永久棟距，讓住戶得以在城市熱鬧與生活寧靜之間取得平衡。

▲產品主打28至40坪、2至3房。

▲夾層規劃住戶專屬健身房與吧檯空間。

蔡仁哲強調，深耕高雄的皇品院建設，秉持「每一棟建築都是一份承諾、一份責任」，從地段選擇到產品規劃，都回歸居住本質。全案僅66戶，主打28至40坪、2至3房，產品單純。一樓有質感迎賓大廳，夾層規劃住戶專屬健身房與吧檯空間，兼具舒適與實用機能；外觀設計呼應高雄車站意象，建築立面與停車場天棚融入幾何線條與「高雄之心」雲朵概念，別具識別度及特色。

▲外觀設計呼應高雄車站意象，建築立面融入「高雄之心」雲朵概念。

高雄車站迎來全新發展篇章，不只改變城市天際線，也開啟人們對未來生活的更多想像。「皇逸居」離塵不離城的宜居條件，正成為核心環圈翻轉浪潮中，備受矚目的住宅新座標。

皇逸居 │2~3房

高雄新站特區│幸福川畔│雄中相伴

預約專線：07-285-8898

建案詳情：https://reurl.cc/Empepn

