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借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線　幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

▲高雄幸福川首排景觀宅「皇逸居」，位於車站核心區、緊鄰百年名校高雄中學，繁華與靜謐共生，交織成稀有的生活軸線。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／高雄報導

荷蘭建築團隊Mecanoo操刀設計、1.5萬坪綠意覆蓋，高雄車站改頭換面，不再只是交通節點，而是城市的會客廳。隨著大都更計畫與高鐵南延高雄定案，三鐵共構的港都新門戶逐步成形。近期，冠德建設更拿下站前第一環圈3大開發權，宣告翻轉商圈的重要拼圖正式到位。

▲▼高雄車站,臺鐵縱貫線南段,高雄捷運紅線,地下化鐵路車站。（圖／記者姜國輝攝）

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▲高雄車站改頭換面，成為城市會客廳。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

房產專家張旭嵐指出，去年底高雄站前3棟大樓公辦都更案正式簽約，將參考日本六本木之丘概念，在專四、專五及商四基地打造「高雄之翼」，規劃住宅、商城及辦公室複合式大樓，總面積達2.9萬坪，預計引進購物中心，並設置「下沉花園」與車站廣場相連通，未來人流、物流、資金流在此匯集，可望展現出如東京一般的國際都市質感。

▲▼皇逸居,房產專家,張旭嵐。（圖／記者姜國輝攝）

▲房產專家張旭嵐。

為了協助商圈復甦，市府也投入經費改善車站周邊人行步道、整併招牌、美化燈飾等，將中山路、博愛路打造為「高雄表參道」，重塑南北向產業動線的交會點。

▲▼高雄車站,臺鐵縱貫線南段,高雄捷運紅線,地下化鐵路車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲高端商場與星級飯店進駐後，高雄新站特區補漲力道值得期待。

張旭嵐分析，高雄車站的地理位置，在城市發展中具有相對的關鍵性。朝北串接「左營高鐵科技之心」，南向緊連「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，等於鏈結半導體S廊帶核心，不只是旅客往來樞紐，也是高科技人才的流動軸線。隨著建設紅利一一兌現，高端商場與星級飯店進駐後，區域補漲力道值得期待。

▲▼皇逸居,皇品院建設,幸福川畔,高雄車站三鐵共構核心區。（圖／記者姜國輝攝）

▲皇品院建設指標新案「皇逸居」坐落於繁華與靜謐之間。

除了商圈與產業利多，高雄車站翻轉的城市動能也走進生活尺度。皇品院建設推出的指標新案「皇逸居」坐落於繁華與靜謐之間，交織成稀有的生活軸線。

▲▼皇逸居,皇品院建設,董事長,蔡仁哲。（圖／記者姜國輝攝）

▲皇品院建設董事長蔡仁哲。

「蓋房子最重要的是選對地點。」董事長蔡仁哲表示，「皇逸居」位於高雄車站三鐵共構核心區，鄰近未來冠德與日本森大廈合作的TOD開發案，以及站東商圈71期重劃區，基地同時緊鄰百年名校高雄中學，兼具交通、商業與人文學府資源，目前可說是全高雄最接近車站的住宅案。

▲▼高雄,幸福川,二號運河。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「皇逸居」坐擁幸福川首排水岸景觀與永久棟距。

▲▼皇逸居,皇品院建設,幸福川畔,高雄車站三鐵共構核心區。（圖／記者姜國輝攝）

有別於站區第一排常見的高密度開發案，「皇逸居」導入日本東京「二巷宅」概念，在鬧中取靜的尺度裡，坐擁幸福川首排水岸景觀與永久棟距，讓住戶得以在城市熱鬧與生活寧靜之間取得平衡。

▲▼皇逸居,皇品院建設,幸福川畔,高雄車站三鐵共構核心區。（圖／記者姜國輝攝）

▲產品主打28至40坪、2至3房。

▲▼皇逸居,皇品院建設,幸福川畔,高雄車站三鐵共構核心區。（圖／記者姜國輝攝）

▲夾層規劃住戶專屬健身房與吧檯空間。

蔡仁哲強調，深耕高雄的皇品院建設，秉持「每一棟建築都是一份承諾、一份責任」，從地段選擇到產品規劃，都回歸居住本質。全案僅66戶，主打28至40坪、2至3房，產品單純。一樓有質感迎賓大廳，夾層規劃住戶專屬健身房與吧檯空間，兼具舒適與實用機能；外觀設計呼應高雄車站意象，建築立面與停車場天棚融入幾何線條與「高雄之心」雲朵概念，別具識別度及特色。

▲▼皇逸居,皇品院建設,幸福川畔,高雄車站三鐵共構核心區。（圖／記者姜國輝攝）

▲外觀設計呼應高雄車站意象，建築立面融入「高雄之心」雲朵概念。

高雄車站迎來全新發展篇章，不只改變城市天際線，也開啟人們對未來生活的更多想像。「皇逸居」離塵不離城的宜居條件，正成為核心環圈翻轉浪潮中，備受矚目的住宅新座標。 

皇逸居 │2~3房
高雄新站特區│幸福川畔│雄中相伴
預約專線：07-285-8898
建案詳情：https://reurl.cc/Empepn

關鍵字：皇逸居皇品院建設高雄車站雄中三鐵共構幸福川高雄表參道高雄之翼公辦都更水岸宅景觀宅學區宅高雄新站特區

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