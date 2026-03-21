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南科跌不停！最新房價指數出爐　台南慘連4季下修沒止血

▲▼台積電,楠梓,南科 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2025年第四季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐，科學園區房市在連續幾季修正後，最近一季開始出現回穩跡象，只有台南已經連4季下修。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2025年第4季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐，科學園區房市在連續幾季修正後，最近一季開始出現回穩跡象。4大科學園區中，台中與高雄房價都轉為上漲，新竹雖然還在小跌，但跌幅已明顯縮小，只有台南還沒止血，已經連4季下修。

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根據政大永慶科學園區中古屋房價指數統計，經前幾季修正後，科學園區房市本季呈現由跌轉盤整態勢。其中，台中科學園區季漲0.9%、高雄園區季漲1.5%，新竹園區跌幅縮小至0.7%，而台南園區仍季跌3.0%，連續4季下修。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，自2024年第3季房貸緊縮與信用管制實施後，科學園區房市已經歷幾季價格修正，買賣雙方對合理價格的認知逐漸接近，使交易價格不再急跌而趨於盤整。此外，科技產業長期發展預期仍強，高科技人才持續進入園區，支撐園區周邊住宅需求，使部分區域房價出現盤整，甚至小幅反彈的情況。

新竹園區本季指數小幅下修0.7%，跌幅較前2季溫和。郭翰指出，新竹房市長期由高薪科技族群支撐，購屋需求穩定，但銀行房貸緊縮與信用管制政策抑制買氣，導致前兩季房價明顯修正。不過，隨著市場逐步適應政策影響，加上AI產業熱潮推升股市，部分科技新貴首購族進場購屋，房價跌幅收斂，整體呈現盤整格局。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲政大永慶科學園區中古屋房價指數近一年來各季漲幅 。（圖／永慶房產集團提供）

高雄園區本季則微幅上漲1.5%，郭翰分析，高雄園區受惠於台積電設廠投資，帶動當地經濟發展，在前2季價格修正後，買賣雙方對合理價格形成共識，剛性買盤開始回流，使房價出現盤整格局。

至於台南園區本季下滑3.0%，已連續4季修正，仍為跌幅最明顯的科學園區。東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，台南園區因前幾年漲幅較大，市場修正時間相對拉長，現階段買方對價格接受度仍偏保守，短期內房價恐怕還是以整理為主，是否真正止穩，仍要觀察成交量能是否同步回升。

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關鍵字：科學園區房價指數中古屋高雄房市台南下跌永慶不動產政大

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