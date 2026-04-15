想買桃園房　要求「安靜、環境品質好」！在地人推1地：價格又香

▲原PO想在桃園置產。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者施怡妏／綜合報導

買房不只考慮價格、居住品質之外，通勤時間也相當重要。一名男網友表示，因工作因素打算在桃園置產，不過在看屋過程中，除了考量通勤與生活機能，也特別在意居住環境是否安靜，近期也陸續到桃園各地繞一繞觀察環境，目前對八德與藝文特區印象不錯，想知道在地人的居住心得，貼文掀熱論。

男網友在Dcard發文，自己因為工作性質因素，已經決定要買桃園的房子，不過在看屋與挑區域時，會先把居住環境列為重要條件。他表示，桃園工業區相對較多，除了空氣品質是考量重點之一，也希望住處周邊能夠安靜一點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了安靜之外，原PO也提到，不希望離市區太遠，希望距離市區車程約15到20分鐘即可，或者乾脆就在市區裡找到鬧中取靜的新大樓。

實地觀察後 對八德、藝文特區印象不錯

他透露，近期偶爾會特地跑去桃園隨便繞繞，實地看看環境，也藉此感受不同區域的街景、交通與周邊條件，目前喜歡八德與藝文特區的環境，「想聽聽住在桃園的大家，覺得相較於雙北而言，又沒有什麼特別突出的優點，或是一些心得？」

網友分享居住心得

對此，許多網友推薦八德，「推薦八德，房價比藝文特區、青埔親民很多」、「八德不錯，價格也比較香，跟藝文比，可以買大坪數一點」。也有許多人推薦小檜溪重劃區，「你的描述很適合小檜溪重劃區」、「蠻喜歡小檜溪的宜居氛圍」、「小檜溪或中路，預算不夠大竹或八德」、「我住在小檜溪，北上工作坐火車方便」。

另外，有網友提到，「相較雙北，桃園就是便宜，然後就是，地震基本上都沒桃園的事，地質超穩；我是買在A7重劃區，還在發展中，除了潮濕了點，其他都還算舒適，平常安靜，要進雙北搭個捷運也很快」、「如果生活圈在雙北可以考慮A7，然後有些重劃區可以上社團找看看平轉的」。