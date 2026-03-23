台中崇德殯儀館42億改建升級版　周邊「房價打折區」有望縮減

▲台中市府斥資逾42.6億元辦理原地改建崇德殯儀館，將打造地上6層、地下4層的現代化立體建築。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市崇德殯儀館將迎來57年來最大規模蛻變，市府斥資逾42.6億元辦理原地改建，將打造地上6層、地下4層的現代化立體殯儀館，改善設施老舊、空間不足及人車動線交織問題。過去崇德殯儀館被列為嫌惡設施，房價長期較區域行情存在約10%~15%的折讓，將有望翻身。

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台中市民政局長吳世瑋表示：「市府已提前規劃配套措施，包括興建4間臨時禮廳補足量能，並推動中賓立體停車場BOT案，擴充停車空間、改善周邊交通，確保市民治喪需求與殯葬服務品質穩定。」整體改建工程將採「一次興建、分階段辦理」模式，預計2026年下半年動工，2031年完工。

▲台中市崇德殯儀館42.6億元改建案啟動，將設施「立體化、室內化」並增加大量停車位。（圖／翻攝台中市政府）



21世紀不動產資深經理沈政興指出：「北區為台中發展成熟的精華區，擁有中友百貨、一中商圈及中國醫藥大學附設醫院等指標，周邊生活機能極佳。然而崇德殯儀館周邊因傳統殯葬產業聚集，房價長期較區域行情存在約10%~15%的折讓。」

隨著42.6億元改建案啟動，將設施「立體化、室內化」並增加大量停車位，沈政興說：「當環境品質與城市景觀改善後，市場對於嫌惡設施的心理壓力有機會逐漸淡化，過去因殯儀館而產生的價格折讓，也可能逐步收斂。」

沈政興進一步指出，目前北區新案房價已普遍站穩5字頭，部分產品甚至挑戰6字頭，若未來殯儀館改建完成並搭配中賓立體停車場啟用，整體交通與環境條件提升，將有助於帶動周邊老舊社區的都更與危老整合，進一步推動北區房價結構調整。

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