杜拜房地產「避稅變避難」全年漲幅吐光　這國投資人衝擊最大

▲杜拜。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

中東戰火延燒，不僅衝擊國際局勢，更重創昔日的投資天堂杜拜。房產專家何世昌指出，受到伊朗戰火波及，原本湧入杜拜避稅的富人紛紛「避稅變避難」，而隨著最大買主印度投資人買盤急凍，杜拜房市正經歷前所未有的「資金大撤退」。

避稅天堂變戰火前線！杜拜房產指數暴跌3成「吐光漲幅」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在2025年，杜拜房地產市場曾創下交易金額9170億迪拉姆（約2500億美元）的歷史新高，一片欣欣向榮；然而，好景不常，房產專家何世昌發文表示，杜拜房地產指數已從戰爭前的高位16,666.11點，一路狂瀉至11,516.72點，「大跌逾5千多點，跌幅約3成，幾乎將2025年全年漲幅都吐光光。」

惠譽信評（Fitch Ratings）就警告，地區衝突將削弱投資者需求，導致未售庫存增加，取消交易的風險也隨之飆升。

開發商股價崩盤！哈利法塔地產商「兩周慘跌22%」

這波房市寒冬直接反映在龍頭開發商的股價上。曾建造世界第一高樓「哈利法塔」的伊瑪爾地產（Emaar Properties），股價自2月底至今，已從17迪拉姆跌至13.30迪拉姆，跌幅達 22%。

阿布達比最大的上市開發商阿爾達地產（Aldar Properties）同樣難逃一劫，開盤即下跌5%。外國富人投資意願轉為觀望，尤其佔外國買家20%的印度投資人，所受到的衝擊最大，目前買盤已陷入急凍狀態。

分析師：恐慌情緒主導 戰火熄滅有望重回軌道

何世昌也指出，「雖然杜拜房地產快速冷卻，但仍有分析師與房產業者表示，杜拜房市經歷過多次調整和挑戰，最後仍可以回到復甦軌道，目前拋售只是反映市場的恐慌情緒，等到戰火熄滅便能重獲投資人青睞。」