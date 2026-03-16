砸60億買下信義區萬坪商辦　興富發：5成待租「單價2千UP」

▲興富發（2542）布局收益性不動產，代子公司公告以60億元買下松仁路「全球人壽」大樓。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

興富發（2542）布局收益性不動產，今（16日）代子公司公告以60億元買下松仁路「全球人壽」大樓，土地面積千坪、建物面積達萬坪規模。興富發表示，該大樓地段精華，外觀、內裝條件維持得相當不錯，目前約有5成待租，將以租金單價2~3千元釋出。

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興富發代子公司元盛國際興業公告，以約60億元購入信義區松仁路「全球人壽」大樓，土地面積1082坪、建物面積1萬813坪，賣方為全球人壽公司。

興富發副總廖昭雄表示：「該大樓屋齡約26年，過去全球人壽接手後進行翻新，大樓外觀、內裝條件維持得相當不錯，現階段以收益型不動產的角度購入，目前出租率約5成，另外5成會再進行招租。」

廖昭雄表示：「目前已出租的5成，每坪租金落在1600~1700元，若以此價碼計算，滿租後投報略約3%左右，但以該大樓的條件來說，每坪應可達2000~3000元水準，尚未出租的5成若以此價碼出租，預計租金投報會再提升。」

至於土地開發規劃，廖昭雄表示：「至少會等到緊鄰的捷運東環線完成後，才會有開發的想法及規劃。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「信義計畫區只有統一國際及遠雄金融部分樓層是可分售的所有權A辦，相對來說，頂辦全為地上權產品，亦無法分售，因此投資機構能插旗的機會不多。」

黃舒衛表示：「這次興富發投資全球人壽松仁大樓有幾個標誌性的意義，首先是建商反向跨足壽險業持有的大樓，其次則是建商除了追求建築開發後的銷售處分利益，也同時轉進長期持有穩定收益的商用不動產，最後則是為了扭轉建築投資現階段的銷售逆勢，收益型不動產有抗通膨的效果，也是資金流向的避風港。」

至於土地開發角度，顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「本棟基地為第三種住宅區，且原容積（約430%以上）大於法定容積225%，如未來以自地都更的方向重建住宅，獲利十分可期，以單坪土地不到600萬元的成交價計算，是相對划算的數字。」

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