傻追高？神獸建商早「降價跳車」　揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相





▲疫情後房市熱潮中，不少建案開賣即秒殺，新竹甚至出現排隊瘋搶景象。（圖／記者陳凱力攝）

記者項瀚／台北報導

疫情後房市熱潮中，不少建案開賣即秒殺，甚至出現排隊24小時的「神獸級建案」。但這些當年被瘋搶的案子，如今真的賺翻了嗎？最新一集《地產詹哥老實說》中，《住宅週報》社長陸敬民直言：「多數人的想像恐怕過於樂觀。」

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陸敬民指出：「房市關鍵轉折發生在2020年下半年，資金回流、疫情效應，加上大型建商推案，帶動新竹竹北房價快速拉升，單價從每坪3字頭，一路飆至4字頭、甚至5字頭，漲幅相當驚人。」

陸敬民分析，所謂「神獸建案」能夠秒殺，「主因在於案量小、周轉快，且開價策略偏保守，讓市場產生未來必有價差的預期，進而引爆排隊潮。」

▲陸敬民表示，2022年Q4後進場新竹的買方，多是在高檔追價。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

不過，2022年第三季成為重要分水嶺。陸敬民指出：「2022年Q4後進場竹北的買方，多是在高檔追價，單坪動輒7、8字頭，短線換約空間消失，反而承擔更高風險。」

陸敬民表示：「很多人原本想賺換約，卻因為價格一直漲而不肯跑，結果被時間成本套住；交屋後若扣除利息與持有成本，不少神獸案年化報酬率甚至不到2%。」

此外，陸敬民表示：「隨著寬限期陸續到期，過去以高價進場的買方，房貸月付金可能從2萬元跳升至5、6萬元以上，即使高收入族群，也會明顯感受到現金流壓力，相關效應恐在今年或明年浮現。」





▲隨著寬限期陸續到期，過去以高價進場的買方，房貸月付金可能從2萬元跳升至5、6萬元以上。（示意圖／記者項瀚攝）

值得注意的是，陸敬民透露：「某神獸建商早在2024年底，就逆勢推出6字尾價格的新案，這代表聰明的建商，往往比市場更早察覺風向改變。」

面對當前市場，陸敬民建議購屋族回歸基本功，透過實價登錄、AI工具等正規資訊判斷行情，「現在是買方市場，不需要排隊，也不該被恐慌或貪婪情緒牽著走。」他說：「買房不是比膽量，而是比誰的資金與現金流撐得久。」