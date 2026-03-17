帳面賺2282萬全吐回？　房仲曝新板豪宅轉手真相「根本沒賺」





▲新板豪宅「馥華雲鼎」以1.2億元交易，前屋主持有9年，帳面增值多達2282萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新板豪宅「馥華雲鼎」以1.2億元交易，前屋主持有9年，帳面增值多達2282萬元。不過在地房仲表示，該戶賣了頗久，約有2年左右，且含有高檔裝潢，成本估約2000萬元，前屋主幾乎沒賺。

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近期實價揭露，新板特區豪宅「馥華雲鼎」20樓戶以1.2億元交易，權狀155坪、換算單價80萬元。前屋主在2016年以9718萬元取得，等於持有9年，帳面獲利2282萬元。

不過，大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「該戶豪宅包含高檔裝潢，以上百坪的空間來說，裝潢費用推估高達2000萬元，也就是說前屋主根本沒有賺。」

江志亮表示：「該豪宅在市場上賣了頗久，約2年多左右，如今以單價80萬元成交，確實是一個不貴的價格。」他坦言：「『馥華雲鼎』並不是新板特區最夯的豪宅，其存有捷運從基地下穿過的抗性，總價上看1億元以上時，在單價上就較難有特別表現。」

江志亮進一步表示：「雖然房市大環境不佳，但觀察新板特區豪宅只有以『實惠』的價格釋出，都有買方接手，指名度最高的是『橋峰』以及『馥華艾美』。」

▲新板豪宅「馥華雲鼎」轉手獲利分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「實價登錄上看到的帳面獲利，往往與屋主實際獲利有很大的差異，其中關鍵因素就是裝潢成本與房地合一稅。」

葉沛堯提醒：「裝潢後，要保留合法店家的統一發票，並詳細載明施工內容，付款方則建議用匯款、轉帳、支票等方式，保留金流證明，以利之後抵扣房地合一稅，免得成為冤大頭。」

以本次個案來說，葉沛堯表示：「若無相關成本抵扣，帳面增值2282萬元、持有9年稅率15%，那就得繳342萬元，也是不小的數字。」

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