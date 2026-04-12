要買公寓頂樓？一票嫌爆2點　過來人推「觀察機能、鄰居」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有買房族表示，考慮購買沒有電梯的公寓頂樓（五樓），想了解有哪些優缺點。他表示自己只知道幾個好處，例如不用繳管理費、沒有公設、不會被樓上吵，好奇實際住過的人怎麼看。貼文曝光引發討論，有人認為價格便宜、採光好很值得，但也有人直言，最大問題就是「爬樓梯、漏水和未來轉手困難」。

原PO在買房知識家表示，「請問大家買公寓頂樓（五樓）好嗎？有什麼優缺點？！我只知道不用繳管理費、沒有公設、不會被樓上的吵等優點。」不少人提到，住頂樓最大的優點確實是清靜與採光。

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有網友就分享，「若附近都是四樓或更低的公寓，你的視野會很好、採光也好」，而且曬被子、曬床單很方便，「冬天太陽一出來，被子曬得很舒服」，甚至中秋賞月、烤肉、種盆栽或運動都很方便。另外也有人認為，上面沒有住戶，「最爽就是沒有人在樓上吵」，生活品質反而更好。

大票喊「爬樓梯、漏水問題」心累

不過，更多人點出現實問題。最常被提到的就是「爬樓梯」。有網友直言，「天天爬樓梯我就無法接受，尤其購物回來搬上樓真的很累」、「買箱飲料抱著爬5樓，是有多大的勇氣」。還有人提醒，一旦年紀大或身體不舒服，上下樓會變得很困難，「我住公寓，只要住五樓的年長者，很多基本上就不太下樓了」。

此外，頂樓漏水也是常見隱憂。有住戶指出，「頂樓很容易漏水，日曬雨淋差不多7、8年就要再做防水」，甚至有人說「久了漏水，家裡就跟著下雨」。也有網友提醒，颱風或排水孔被樹葉堵住時可能積水，「頂樓防水一旦失效就很麻煩」，維修費用也可能需要住戶協調分攤。

除了居住問題，未來轉手與生活成本也被討論。有網友表示，「每爬一層樓就掉價200萬」，而且未來少子化，沒有電梯的高樓層需求可能更低。還有人指出，搬家具或裝潢通常要加樓層費，「冷氣、家具、瓦斯都有可能加價」，甚至外送或宅配員也不一定願意送到門口。

4樓過來人推 觀察「機能、鄰居人品」

但也有人認為，只要條件合適仍然值得入手。有網友分享自身經驗，「我買四樓頂樓有加蓋鐵皮，屋齡23年也沒有漏水」，而且地點在市區，學校、醫院、市場走路就到，「機能好其實就可以」。他也直言，「漏水總比惡鄰居好處理，萬金難買好鄰居」。

整體而言，留言幾乎形成兩派看法。有人認為年輕、預算有限可以考慮，「先求有再求好」，但也有人勸退，「如果自住長久，真的要想清楚爬樓梯問題」。不少網友最後給出同樣建議，「頂樓不是不能買，但漏水、防水、體力和未來轉手，都一定要先評估清楚。」