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全台「新巨蛋」總盤點　台中進度最快

新北巨蛋仍在選址階段，樹林機廠第5期南側、淡海新市鎮第2期發展區列優先評估。（新北市政府提供）

▲新北巨蛋仍在選址階段，樹林機廠第5期南側、淡海新市鎮第2期發展區列優先評估。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

地方政府掀起「孵蛋潮」，盼帶動棒球觀賽人口與賽事能量，連帶促進地方經濟發展。本刊調查，包括新北、台中、桃園都有意跟進「孵蛋」，新竹市也喊話要打造小巨蛋，高雄市則推出「澄清湖運動休閒園區計畫」，規劃結合捷運、飯店、商場打造複合式的運動休閒園區。

熱情球迷赴東京巨蛋替台灣隊加油，台式應援讓國際印象深刻。

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▲熱情球迷赴東京巨蛋替台灣隊加油，台式應援讓國際印象深刻。

其中又以台中市的進度最快，定名為「台灣大巨蛋」的台中巨蛋落腳水湳經貿園區，已於2024年3月動工，要拚2030年完工，規劃超過3萬席的大型室內多功能運動場館，並採園區型整體開發模式，結合旅館、商場、公園及休閒機能，已由中信集團旗下的台灣人壽提出可行性報告書，招商公告至4月底截止，預計5月底、6月初甄審，若順利將於年底前簽約。

台中巨蛋拚2030年完工，預計可容納3萬人。（翻攝台中市政府官網）

▲台中巨蛋拚2030年完工，預計可容納3萬人。

新北巨蛋目前尚在選址階段，規劃可容納5萬人，新北市府去年公布6大潛力地點，經多次專家會議及場勘，將樹林機廠第5期南側、淡海新市鎮第2期發展區列為優先評估場址；同時，新北擬將板橋第2運動場重建活化成可容納超過1萬人的小巨蛋。桃園除了規劃在航空城園區打造可容納萬人的巨蛋，中壢區也要興建可容納2萬至3萬人的巨蛋場館。

國內棒球以戶外場居多，過去常受颱風或天氣因素影響延賽。（翻攝兄弟Fans Club臉書）

▲國內棒球以戶外場居多，過去常受颱風或天氣因素影響延賽。

從中職賽事可看出巨蛋炙手可熱，以2025年賽季為例，台北大巨蛋最初僅規劃20場中職賽，對比2024年賽季安排38場，幾乎腰斬，引來各球團抗議，最後增加至29場；2026年賽季全年排定52場。

蔡其昌進一步指出，台北大巨蛋蓋好至今年已進入第3年，第1年他主張大巨蛋需測試，第2年強調要看球迷胃納量，如今巨蛋場次仍供不應求，球迷、歌迷還為了搶巨蛋場地吵架，從這角度來看，台灣當然有蓋第2顆巨蛋的空間；「巨蛋可大可小，例如韓國巨蛋都是1、2萬人的小巨蛋，台灣也能因地制宜，例如台北大巨蛋可容納4萬人，其他地方可選擇2萬人、3萬人的小巨蛋，就交由專業人士評估。」

高雄澄清湖棒球場周邊將升級，形成運動健康休閒產業園區。（翻攝高雄市政府運動發展局官網）

▲高雄澄清湖棒球場周邊將升級，形成運動健康休閒產業園區。


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關鍵字：鏡週刊

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